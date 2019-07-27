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Убит бывший чемпион России по кикбоксингу
Источник материала: Партизан
В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки обнаружено тело бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко. Об этом сообщает
По информации телеканала, причиной смерти 51-летнего Карпенко стало огнестрельное ранение головы. Обстоятельства гибели спортсмена выясняются.
Карпенко выиграл чемпионат СНГ в 1991 году, в 1992-м стал чемпионом России и вооруженных сил. В 1993 году спортсмен стал финалистом чемпионата Европы по кикбоксингу. Позднее выступал за немецкий клуб по кикбоксингу в Берлине.
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В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки обнаружено тело бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко. Об этом сообщает РЕН ТВ.
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