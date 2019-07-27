Убит бывший чемпион России по кикбоксингу





По информации телеканала, причиной смерти 51-летнего Карпенко стало огнестрельное ранение головы. Обстоятельства гибели спортсмена выясняются.





Карпенко выиграл чемпионат СНГ в 1991 году, в 1992-м стал чемпионом России и вооруженных сил. В 1993 году спортсмен стал финалистом чемпионата Европы по кикбоксингу. Позднее выступал за немецкий клуб по кикбоксингу в Берлине.



