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В Гонконге полиция разогнала несанкционированную акцию слезоточивым газом

28.07.2019 16:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих на улицах города, сообщает Assiciated Press.

По данным агентства, демонстранты организовали несанкционированную акцию в одном из торговых районов города и начали возводить баррикады для защиты от полиции.

Митингующие получили разрешение провести акцию в общественном парке Чатер-Гарден, но их предупредили, что переносить мероприятие за пределы территории будет нарушением закона.

Как сообщает "Би-би-си", манифестанты надели черную одежду и несли зонты, скандируя лозунги против полиции.

В субботу органы правопорядка применили против демонстрантов в Юн-Лонге - на севере Гонконга.

Протесты в Гонконге продолжаются уже седьмую неделю, они начались в ответ на планы местной администрации заключить с центральными властями в Пекине соглашение об экстрадиции. После того, как власти Гонконга объявили о том, что ход этому соглашению дан не будет, протестующие начали требовать начала расследования по фактам применения чрезмерной силы со стороны полиции.

 
 
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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих на улицах города, сообщает Assiciated Press. По данным агентства, демонстранты организовали...
 
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