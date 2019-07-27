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Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах?

28.07.2019 17:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Давно ли был 20 век? Сейчас уже сложно представить мир без смартфона, мощного компьютера, микроволновки в каждом доме и иных благ цивилизации. Казалось бы, 21 век во всём лучше, но в 20 веке тоже было кое-что. Например, мы и сейчас смотрим на то, как одевались люди в прошлом веке. А почему бы не взглянуть на звёзд тех времён в их свадебных нарядах?

1. Лайза Миннелли (1967).

Сейчас американской актрисе и певице уже 73 года. С 2010 года она появляется в фильмах только в качестве камео. Однако в 20 веке она пользовалась популярностью как в кинематографе, так и среди мужчин. Миннелли четырежды была замужем. Первый раз – за певцом Питером Алленом. В семье всё было хорошо, но в какой-то момент выяснилось, что Аллену больше нравились представители его пола.

Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах?
Фото: Associated Press / East News

2. Брижит Бардо (1952).

Французская актриса, певица, фотомодель и писательница. В расцвете лет пользовалась фантастической популярностью у мужчин и считалась самой привлекательной девушкой в европейском кино. В 1970 году Бардо была выбрана первой моделью для бюста Марианны, официального символа Франции. Сейчас Бардо 84 года, она уже давно не снимается в фильмах, а вместо этого активно борется за права животных. Четырежды была замужем. Первый раз – за киноассистентом Роже Вадимом. Разрыв брака произошёл по желанию Бриджит – она увлеклась другим мужчиной.

Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах?
Фото: instagram.com/popzonetv

3. Мэрилин Монро (1942).

Об уровне популярности американской актрисы и модели можно даже не говорить. Мэрлин умерла в 1962 году, но по сей день является эталоном привлекательности. Замужем была трижды. Первый раз – за полицейским Джеймсом Догерти. Отношениям пришёл конец вместе с приходом популярности. Когда Монро заметили, и она смогла попасть на обложки журналов, пара рассталась.

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Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах?
Фото: Sunset Boulevard / Contributor / Corbis Historical / Getty Images

4. Присцилла Пресли (1967).

Американская актриса и предпринимательница. Сейчас ей 74 года. Пожалуй, больше всего известна в качестве единственной супруги певца Элвиса Пресли. Элвис влюбился в Присциллу, когда ей было 14 лет. В 21 год певец сделал девушке предложение. Увы, семейное счастье было недолгим. Через 6 лет пара рассталась. Предположительно, Присцилла не хотела вести спокойную жизнь домохозяйки и постоянно быть в тени успешного мужа.

Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах?
Фото: Cinema Publishers Collection / The Hollywood Archiv / agefotostock / EastNews

5. Грейс Келли (1956).

Супруга князя Монако Ренье III, 10-я княгиня Монако, мать ныне правящего князя Альбера II и самая кассовая актриса своего времени. Погибла в 52 года в автокатастрофе. Её супруг так и остался вдовцом до самой смерти, хотя прожил ещё более 30 лет.

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Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах?
Фото: East News

6. Катрин Денёв (1965).

Французская певица и актриса. Сейчас ей 75 лет. Обладает обширнейшей фильмографией и продолжает сниматься до сих пор. Получила известность сразу после дебюта в фильме «Шербурские зонтики». Замужем была лишь раз – за английским фотографом Дэвидом Бейли. Причиной разрыва мог стать языковой барьер: Денёв было трудно говорить на английском, а Бейли не желал учить французский.

Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах?
Фото: Associated Press / East News

7. Жаклин Кеннеди (1953).

Первая леди США с 1961 по 1963 год. Жаклин познакомилась с будущим 35 президентом Америки ещё в те времена, когда он был сенатором. Спустя год пара решила пожениться. Брак был счастливым, но недолгим. Причина его разрыва хорошо известна – смерть Джона Кеннеди. Когда Кеннеди был убит, Жаклин начала бояться за свою жизнь и жизни детей, поэтому вышла замуж за богатого греческого судоходного магната Аристотеля Онассиса, который мог обеспечить ей и её детям безопасность. Также известна вкладом в искусство и сохранение исторической архитектуры. Умерла в 64 года.

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Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах?
Фото: LFI / Photoshot / East News

8. Одри Хепбёрн (1954).

Британская актриса и фотомодель, занималась гуманитарной деятельностью. Умерла в 63 года. На заре карьеры Одри снималась в европейских фильмах. Позже её заметили в США и пригласили сниматься в американских кинокартинах. Замужем была дважды. Её первым мужем стал режиссёр и продюсер Мел Феррер. Брак продлился 14 лет. Точная причина разрыва неизвестна и правдоподобных предположений тоже нет.

Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах?
Фото: Ernst Haas / Contributor / Getty Images

9. Софи Лорен (1966).

Итальянская актриса и певица, обладательница звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Сейчас ей 84 года. В далёком 1950 году во время участия в конкурсе красоты «Мисс Италия» Софи встретила своего будущего мужа – продюсера Карло Понти. В том же году начала сниматься в фильмах, число кинокартин, в которых она получила роли, огромно. С мужем вышла небольшая проблема – он уже был женат. Но устоять перед напором Лорен не смог. Понти уговорил жену развестись, сменил гражданство, чтобы церковь не могла аннулировать брак, а затем женился. И прожили они счастливо до самой смерти Карло в 2007 году.

Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах?
Фото: LFI / Avalon.red / Reporter

Люди в материале: Лайза Миннелли, Питер Аллен, Брижит Бардо, Роже Вадим, Мэрилин Монро, Джеймс Догерти, Присцилла Пресли, Элвис Пресли, Грейс Келли, Ренье III, Альбер II, Катрин Денев, Дэвид Бейли, Жаклин Кеннеди, Джон Кеннеди, Аристотель Онассис, Одри Хепберн, Мел Феррер, Софи Лорен, Карло Понти
 
 
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Давно ли был 20 век? Сейчас уже сложно представить мир без смартфона, мощного компьютера, микроволновки в каждом доме и иных благ цивилизации. Казалось бы, 21 век во...
 
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