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Белорусский байкер погиб в Украине
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист из Солигорска погиб после столкновения с лесовозом в Украине. Информация об этом размещена в
ДТП произошло в нескольких километрах от украинско-белорусской границы.
«Буквально пару километров Руслан не доехал до границы Беларуси, когда на его пути оказался лесовоз», — говорится в сообщении знакомых байкера.
Другие подробности ДТП не сообщаются. Получить комментарий в правоохранительных органах Украины не удалось.
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Буквально пару километров Руслан не доехал до границы Беларуси, когда на его пути оказался лесовоз
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