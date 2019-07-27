Белорусский байкер погиб в Украине

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист из Солигорска погиб после столкновения с лесовозом в Украине. Информация об этом размещена в соцсетях .





ДТП произошло в нескольких километрах от украинско-белорусской границы.

«Буквально пару километров Руслан не доехал до границы Беларуси, когда на его пути оказался лесовоз», — говорится в сообщении знакомых байкера.





Другие подробности ДТП не сообщаются. Получить комментарий в правоохранительных органах Украины не удалось.