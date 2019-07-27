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В Сенненском районе погиб водитель Ford: он не был пристегнут ремнями и вылетел из авто
Источник материала: Tut.by
Смертельная авария произошла 28 июля возле деревни Савиничи, сообщила ГАИ Витебской области.
59-летний мужчина из Витебска ехал на Ford Galaxy и на прямом участке дороги зацепил правую по ходу движения обочину. Машина выскочила на встречную полосу и перевернулась.
По предварительной информации, водитель не был пристегнут ремнем безопасности из-за чего его выбросило из автомобиля.
Прибывшие на место медики срочно госпитализировали автомобилиста в больницу, но спасти его не удалось.
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Игнорирование ремней безопасности привело к смертельному исходу в дорожной автоаварии, произошедшей в Сенненском районе.
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