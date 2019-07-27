В Сенненском районе погиб водитель Ford: он не был пристегнут ремнями и вылетел из авто

Источник материала: Tut.by

Смертельная авария произошла 28 июля возле деревни Савиничи, сообщила ГАИ Витебской области.





59-летний мужчина из Витебска ехал на Ford Galaxy и на прямом участке дороги зацепил правую по ходу движения обочину. Машина выскочила на встречную полосу и перевернулась.





По предварительной информации, водитель не был пристегнут ремнем безопасности из-за чего его выбросило из автомобиля.

Прибывшие на место медики срочно госпитализировали автомобилиста в больницу, но спасти его не удалось.

ГАИ напоминает, что при движении по трассе водителям необходимо быть внимательными, не отвлекаться на посторонние предметы, соблюдать скорость, дорожные знаки и нанесенную разметку. Также надо обязательно пристегиваться ремнями безопасности — это один из важных факторов, который может спасти человека при ДТП.