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Душой и телом расслаблялись гости Августовского канала на фестивале «Особенности национального отдыха»

28.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Душой и телом расслаблялись гости Августовского канала на фестивале «Особенности национального отдыха»

Те, кто не поленился в субботний день проделать путь всего в 40 км, получили в награду чистый воздух, великолепнейшие пейзажи и… эксклюзивный набор развлечений. И, что самое главное, всё это – абсолютно бесплатно.

Пройти курс оздоровительных чайно-травяных процедур предлагали работники Коптевского центра культуры. Турецкие аниматоры и в подметки не годились весельчакам из Скидельского городского дома культуры с шоу-программой «Хороший тамада и конкурсы веселые!». Вместе с ними зрители перекладывали на новый лад «Сказку о царе Салтане» и «Репку» и устраивали гонки в парной.

Душой и телом расслаблялись гости Августовского канала на фестивале «Особенности национального отдыха»

Душой и телом расслаблялись гости Августовского канала на фестивале «Особенности национального отдыха»

На площадке возле сцены команды перекидывали через сетку резиновое кольцо, которое нужно было ловить одной рукой. Как оказалось, это ринго – вид спорта, похожий на волейбол. Тем временем на полянке возле моста мальчишки и девчонки с визгом и хохотом обстреливали друга из водяных пистолетов, катались с мыльной горки, бросались «капитошками».

–  На Августовском канале мы этим летом впервые. Июль был холодным, ждали тепла. Внуки Миша и Юля очень хотели попасть сюда, поэтому решили сегодня приехать. Дети поплескались в воде, позагорали, поиграли, – рассказала Янина Самойленко из Сопоцкина. – Спасибо организаторам за такие праздники. Хотелось бы только, чтобы людей было побольше.

Душой и телом расслаблялись гости Августовского канала на фестивале «Особенности национального отдыха»

Душой и телом расслаблялись гости Августовского канала на фестивале «Особенности национального отдыха»

Впервые каждый мог стать участником банного аукциона или выиграть пляжный набор. Словно бальзам на душу были песни в исполнении артистов Гродненского района. Ну а к концу фестиваля не один Инстаграм пополнился новыми яркими фотографиями.

rgazeta.by
 
 
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Те, кто не поленился в субботний день проделать путь всего в 40 км, получили в награду чистый воздух, великолепнейшие пейзажи и… эксклюзивный набор развлечений. И,...
 
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