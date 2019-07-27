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Государство будет софинансировать до 50% работ по тепловой модернизации жилых домов — проект указа

28.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Государство будет софинансировать до 50% работ по тепловой модернизации жилых домов — проект указа

Проект указа о повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда предполагает, что государство будет софинансировать до 50% работ по тепловой модернизации жилых домов. Об этом сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Основная концепция, которая закладывается в проекте указа, — социально ориентированный подход. То есть предполагается, что до 50% средств, которые будут направлены на тепловую модернизацию либо иные энергоэффективные мероприятия, будет софинансироваться государством. Само решение о проведение энергоэффективных мероприятий в жилом доме — это только воля собственников жилых помещений», — рассказал Геннадий Акстилович.

Так, в проекте указа закладывается норма, согласно которой, чтобы утеплить жилой дом, нужно согласие 2/3 собственников квартир.

Планируется также предусмотреть поддержку социально уязвимых слоев населения — в части предоставления безналичных жилищных субсидий и рассрочки платежей.

Что касается сроков подготовки указа, то, по словам представителя Минжилкомхоза, его разработка и подготовка находятся на завершающей стадии. «Мы ожидаем его подписания и опубликования в ближайшее время», — добавил он.

https://www.belta.by/

 
 
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Проект указа о повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда предполагает, что государство будет софинансировать до 50% работ по тепловой...
 
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