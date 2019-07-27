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На Брестчине чествуют коллективы лучших молочно-товарных ферм

28.07.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский облисполком, обком профсоюза работников АПК и областной агропромышленный союз подвели итоги соревнования среди ферм и комплексов за достижение высоких показателей по производству молока в первом полугодии нынешнего года. Лидеры конкурса трудятся в хозяйствах Каменецкого, Малоритского и Пинского районов. Кроме дипломов, ценных подарков, они премируются квартальной подпиской на "Сельскую газету" - партнера организаторов конкурса. 

На Брестчине чествуют коллективы лучших молочно-товарных ферм

Коллектив МТФ "Сушитница" ОАО "Хотиславский" Малоритского района принимал награды первым, став лучшим среди ферм с удоем на одну корову от 6,5 до 7,5 тысячи килограммов. Поздравляя победителей, первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Буткевич заострил внимание на том факте, что в прошлом сезоне продуктивность молочного стада они увеличили на 2500 килограммов. За первое полугодие нынешнего прибавили еще 1200 килограммов. Если динамика сохранится, за два года надои вырастут на 5 тонн. Прекрасный результат, который свидетельствует о неукоснительном соблюдении технологии, прочном запасе кормов и старательном отношении кадров к делу. Заведует фермой Леонид Дерук. Он поделился, что принимать награды соревнования очень приятно. Впрочем, есть резервы, чтобы работать еще лучше. 

На Брестчине чествуют коллективы лучших молочно-товарных ферм

Среди ферм с продуктивностью дойного стада до 6 тысяч килограммов первое место занял коллектив МТФ "Бушмичи" ОАО "Агро-Нива" Каменецкого района, возглавляемый Мариной Башеровой. Работники МТК "Ставы-7" во главе с Валентиной Лаущенко ОАО "Александрия-Агро" Каменецкого района стали лучшими среди комплексов с удоем на корову от 6 до 6,5 тысячи килограммов.

В самой престижной номинации - с продуктивностью буренок свыше 7,5 тысячи килограммов - первое место у комплекса №3 ОАО "Парохонское" Пинского района. Его руководитель Валентина Пекун недавно вышла на пенсию, однако продолжает трудиться в хозяйстве. Сменил ее Игорь Майшук, который отмечает, что планка предшественницей задана очень высоко: 

- За полугодие от фуражной коровы получили 4276 килограммов молока - на 416 килограммов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Весь продукт реализовали на переработку сортом экстра. Товарность достигла 95,7 процента. 

На Брестчине чествуют коллективы лучших молочно-товарных ферм


Сергей Буткевич уверен, что соревнование, наряду с технологиями, прочной кормовой базой, способствует стабильной работе молочной отрасли в целом по области. 

- За 6 месяцев валовое производство молока Брестчина увеличила на 7,1 процента - до 791,8 тысячи тонн. Объем реализации продукта вырос почти на 8 процентов. Средний удой на корову составил 3063 килограмма - плюс 196 килограммов к первому полугодию прошлого года. Товарность поднялась до 91,3 процента. Отрасль и далее продолжает прибавлять. 

На Брестчине чествуют коллективы лучших молочно-товарных ферм

 
 
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  Брестский облисполком, обком профсоюза работников АПК и областной агропромышленный союз подвели итоги соревнования среди ферм и комплексов за достижение...
 
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