Как штрафная рота штурмовала пригород Бреста в 1944-м

Источник материала: Виртуальный Брест

Работая с архивом газеты «Заря», обратил внимание на небольшую заметку «Бессмертие» напечатанную в одном из номеров в 1948 году.





Есть в ней такие строки: «В день великой годовщины взрослые и дети деревни Козловичи Брестского района посетили могилы павших героев. На краю деревни, на высоком холме, под высокими липами мирно спят гвардейцы Н-ской части, отдавшие свои жизни за освобождение Белоруссии. Они не жалели своей крови и самой жизни для скорейшего разгрома врага. Здесь за белорусскую деревню Козловичи погиб русский солдат Павлов, украинец Нестеренко, узбек Умар Алиев, таджик Безиетов, белорус Булгаков. Их вел в бой старший лейтенант Виктор Холкин. Они атаковали предместное укрепление, штурмом взяли высоту и вместе со своим боевым офицером пали смертью храбрых на боле боя. Невысокая аккуратная изгородь окружает дорогие могилы. Весной школьники садят на могилах цветы. Ярко и пестро расцветают они летом как символ бессмертия павших в правой битве. Здесь у солдатских могил учитель рассказывает детям о подвиге воинов в Отечественную войну».

Задели меня эти строки, захотелось узнать о судьбах бойцов, о том бое в пропахшем порохом июле 44-го по возможности больше.

Начать поиск решил с установления данных старшего лейтенанта Холкина. В обобщенном электронном банке данных «Мемориал» заместитель командира роты старший лейтенант Виктор Александрович Холкин 1913 года рождения, значится погибшим в бою 25 июля 1944 года. Удалось определить и «Н-скую часть». Оказалось, что высоту у Козлович ей штурмовала штрафная часть – 320-я отдельная армейская штрафная рота 28-й армии, сформированная после знаменитого приказа народного комиссара обороны СССР № 227 от 28 июля 1942 года, больше известного в просторечии как приказ «Ни шагу назад!». Так для меня начала приоткрываться очередная неизвестная страница летописи Великой Отечественной войны…

23 июля 1944 года частям 20-го стрелкового корпуса 28-й армии 1-го Белорусского фронта поступил приказ продолжать наступление, обойти Брест с северо-запада и к исходу дня передовыми отрядами выйти к Западному Бугу на рубеже Ставы – Брест, с ходу форсировать реку, захватить плацдармы и удерживать их до подхода основных сил. Для прорыва обороны немцев, окопавшихся на шоссе Ивахновичи – Козловичи, в бой вводилась 55-я гвардейская стрелковая дивизия, для усиления 168-го гвардейского стрелкового полка этой дивизии командующий 28-й армией генерал-лейтенант Лучинский придал 320-ю штрафную роту. Накануне наступления в подразделение пришло пополнение…

Командир роты старший лейтенант Александр Викторов в свою специфическую часть бойцов, конечно же, не отбирал: кого присылали – с тем и воевал. По воспоминаниям офицеров-фронтовиков, командовавших штрафными частями, расспрашивать штрафников, за что они осуждены, было не принято, а в большинстве своем и некогда. И кто из них бывший уголовник, а кто – бывший орденоносец, знал только штатный офицер-делопроизводитель, в чьем ведении находились личные дела контингента штрафного армейского подразделения. Я же, отыскав списки роты на июль 1944-го, в этом вопросе попытался разобраться. Оказалось, что до войны большинство из байцов были учителями, студентами, радиомонтерами, трактористами, механиками, шоферами, слесарями, бухгалтерами, музыкантами, водопроводчиками, парикмахерами и лишь у одного числилась судимость за кражу, да и та по малолетству. Кто-то успел уже и повоевать. Были и бывшие орденоносцы. Например, Александр Протопопов до штрафроты был старшиной, служил в армии с 1937 года, участвовал в польской кампании 1939 года, в финской войне. На фронтах Великой Отечественной с июля 41-го, был ранен, награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда». У стрелка Фёдора Кравченко был орден Красного Знамени, два ордена Отечественной войны II степени.

В штрафную роту попадали по разным причинам. Кто за воинские или общеуголовные преступления, кто за нарушения воинской дисциплины. Большинство солдат и сержантов, направленных в мае-июне 1944-го в 320-ю штрафроту, на которых удалось найти данные, были осуждены на срок до 3-х месяцев по статье 193 УПК (самовольная отлучка). Не самый, казалось бы, тяжелый проступок, но по тогдашним советским законам за него могли осудить и на «высшую меру социальной защиты с конфискацией имущества»…

Задачей штрафной роты на 23 июля 1944 года было «оседлать» перекресток дорог Видомля – Граевка (современная Р83 и Н134) и закрепиться там. Первая атака захлебнулась. Попав под плотный пулеметный огонь вражеских пулеметов, штрафники залегли, погиб командир взвода лейтенант Владимир Сергеев. Тогда в залегшие цепи пошел агитатор роты…

Из наградного листа лейтенанта Дмитрия Супереки: «Суперека поднялся и дал команду в наступление, и эти же взводы с криком «Ура!» повел в атаку». Штрафники поднялись и ударили так, что немцы в панике отступили. Это факт! Рота задание выполнила, при этом уничтожила 2 – 3 пулеметные точки, 17 – 21 солдата и офицеров противника, захватив в качестве трофея легковую автомашину, 75-мм пушку и машину-вездеход.

В течение дня 24 июля 168-й стрелковый полк и приданная ему 320-я отдельная армейская штрафная рота несколько раз пытались форсировать реку Лесную в районе деревни Несвило, но огнем минометов, артиллерии и самоходных орудий противника были остановлены. Здесь погиб командир взвода лейтенант Владимир Никитин, награжденный посмертно орденом Отечественной войны II степени.

Оборона немцев в полосе наступления 20-го стрелкового корпуса имела хорошо подготовленную систему полевых укреплений и была насыщена огневыми средствами. Частям генерал-лейтенанта Лучинского противостояли силы нескольких пехотных дивизий и охранных полков при поддержке артиллерийского полка, дивизионной группы, 15 танков и самоходных орудий. До 15 артиллерийско-минометных батарей своим огнем прикрывали переправы. У вражеской стороны, кстати, тоже были свои штрафники. На рубеже Бердичи – Черни оборону держал 500-й егерский батальон СС, в котором отбывали пожизненные сроки особо отпетые уголовники.

Несмотря на сопротивление врага, 25 июля 320-я штрафрота со 168-м гвардейским стрелковым полком форсировала реку Лесная, захватила плацдарм у деревни Козловичи и удерживала его в течение ночи. Отбивая контратаки врага, был тяжело ранен командир старший лейтенант Александр Викторов, погибли почти все офицеры роты: лейтенант Тимофей Кокорев, командир 1-го взвода лейтенант Петр Ермолин, старший лейтенант Виктор Холкин. В строю роты осталось лишь несколько боеспособных человек, но она выстояла и свою задачу выполнила. 26 июля на плацдарм переправились два полка 55-й гвардейской стрелковой дивизии и пошли в наступление. К рассвету 28 июля дивизия, закончив ликвидацию разрозненных групп противника, вышла к Западному Бугу.

В приказах о награждении личного состава 320-й штрафроты, отличившегося в боях в районе Бреста, мне удалось отыскать лишь десять фамилий. Командир роты старший лейтенант Александр Иванович Викторов был награжден орденом Александра Невского, агитатор роты лейтенант Дмитрий Алексеевич Суперека – орденом Красной Звезды. В списке переменного состава роты, представленного к награждению медалью «За отвагу»: рядовые Александр Николаевич Шароваров, Иван Григорьевич Резников, Александр Александрович Протопопов, Николай Иванович Мастюков, Федор Александрович Кравченко, Николай Васильевич Зверьков, Генрих Викторович Войвод, Даниил Елисеевич Пучков.





За три дня боев, согласно именному списку безвозвратных потерь, штрафная рота потеряла только убитыми 78 человек. Если верить этому документу, все они были похоронены в деревне Козловичи Брестского района. После войны, уже в начале 1950-х, останки бойцов перезахоронили. Кто и как это организовывал, сейчас установить практически невозможно, но по непонятной причине на мемориальные плиты братских могил в Скоках, Чернях и даже на Гарнизонном кладбище Бреста вынесено всего лишь несколько фамилий павших бойцов 320-й отдельной армейской штрафной роты. Большинство фамилий и имён погибших оказались утеряны. Нет их ни на мемориальных плитах обелисков, ни в паспортах захоронений…