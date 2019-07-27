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Возложение цветов в День города на пл. Свободы в Бресте
28.07.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На площади Свободы в Бресте сегодня состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику «Освобождение» в честь 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
В мероприятии приняли участие ветераны, руководство города, представители дипломатических миссий, общественных организаций.
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На площади Свободы в Бресте сегодня состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику «Освобождение» в честь 75-й годовщины...
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