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Возложение цветов в День города на пл. Свободы в Бресте

28.07.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На площади Свободы в Бресте сегодня состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику «Освобождение» в честь 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Возложение цветов в День города на пл. Свободы в Бресте

В мероприятии приняли участие ветераны, руководство города, представители дипломатических миссий, общественных организаций. 

Возложение цветов в День города на пл. Свободы в Бресте

Возложение цветов в День города на пл. Свободы в Бресте

Возложение цветов в День города на пл. Свободы в Бресте

Возложение цветов в День города на пл. Свободы в Бресте

Возложение цветов в День города на пл. Свободы в Бресте

Возложение цветов в День города на пл. Свободы в Бресте

Возложение цветов в День города на пл. Свободы в Бресте
Фото Валерия КОРОЛЯ

 
Теги: Брест
 
 
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  На площади Свободы в Бресте сегодня состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику «Освобождение» в честь 75-й годовщины...
 
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