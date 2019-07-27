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Россиянин предлагал инспекторам ГАИ взятку на трассе М10
28.07.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правоохранители задержали россиянина, пытавшегося дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.
Инцидент произошел 27 июля в 14.30 на автодороге М10 Кобрин - Гомель - граница России. Живущий в Австрии россиянин 1979 года рождения превысил скорость на трассе и, чтобы избежать штрафа, предложил инспекторам "решить вопрос" за 20 евро. Сотрудники
На место вызвали следственно-оперативную группу, водителя задержали. По подозрению в совершении преступления в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.431 (дача взятки) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до пяти лет.
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Правоохранители задержали россиянина, пытавшегося дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского...
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