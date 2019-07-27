ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Беллесбумпром" хочет заменить полиэтиленовые пакеты в Беларуси бумажными

28.07.2019 18:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

"Беллесбумпром" хочет заменить полиэтиленовые пакеты в Беларуси бумажными

Концерн "Беллесбумпром" предложил заменить все полиэтиленовые пакеты в Беларуси бумажными и готов обеспечить всю потребность страны.

Как сообщила пресс-служба концерна, правительство готово рассмотреть финансовые стимулы для ускоренного перехода на бумажную упаковку. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Однако проблема в том, что полиэтиленовые пакеты дешевле бумажных. Поэтому, чтобы перейти на бумажную упаковку нужно либо запретить полиэтиленовые, либо сдвинуть ценовой фактор в пользу бумаги.

Одним из стимулов для производителей экологичной упаковки могут стать дешевые кредитные средства. В эту нишу мог бы активнее приходить малый и средний бизнес, считает Сергей Румас. "Надо, чтобы в этой сфере была конкуренция, тогда и с ценами будет порядок", - отметил глава правительства.

Концерн "Беллесбумпром" представил премьер-министру возможности своих предприятий по выпуску бумажных пакетов и упаковки. По словам председателя концерна Юрия Назарова, "Беллесбумпром" готов увеличить объемы производства и полностью покрыть потребности страны в бумажных пакетах. Однако для этого нужно, чтобы продукт был востребованным на рынке. Пока полиэтиленовые пакеты дешевле, а, значит, бумажные не могут вытеснить их быстро.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн "Беллесбумпром" предложил заменить все полиэтиленовые пакеты в Беларуси бумажными и готов обеспечить всю потребность страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Навальный опух
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика