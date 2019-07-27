"Беллесбумпром" хочет заменить полиэтиленовые пакеты в Беларуси бумажными

Источник материала: Ежедневник





Концерн "Беллесбумпром" предложил заменить все полиэтиленовые пакеты в Беларуси бумажными и готов обеспечить всю потребность страны.

Как сообщила пресс-служба концерна, правительство готово рассмотреть финансовые стимулы для ускоренного перехода на бумажную упаковку. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Однако проблема в том, что полиэтиленовые пакеты дешевле бумажных. Поэтому, чтобы перейти на бумажную упаковку нужно либо запретить полиэтиленовые, либо сдвинуть ценовой фактор в пользу бумаги.

Одним из стимулов для производителей экологичной упаковки могут стать дешевые кредитные средства. В эту нишу мог бы активнее приходить малый и средний бизнес, считает Сергей Румас. "Надо, чтобы в этой сфере была конкуренция, тогда и с ценами будет порядок", - отметил глава правительства.

Концерн "Беллесбумпром" представил премьер-министру возможности своих предприятий по выпуску бумажных пакетов и упаковки. По словам председателя концерна Юрия Назарова, "Беллесбумпром" готов увеличить объемы производства и полностью покрыть потребности страны в бумажных пакетах. Однако для этого нужно, чтобы продукт был востребованным на рынке. Пока полиэтиленовые пакеты дешевле, а, значит, бумажные не могут вытеснить их быстро.