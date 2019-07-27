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Революция в мире моды: в Беларуси создали умную нейросеть, распознающую одежду
28.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские разработчики создали приложение, которое распознает, что надето на человеке и где это можно купить. А скоро нейросеть начнет определять еду и предметы интерьера. При этом программе достаточно снимка экрана телевизора или смартфона с желаемым объектом. То есть, где продается бэтмобиль или платье королевы, больше не будет секретом. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова испытала новинку на себе.
«Представим, что я голливудская звезда, меня можно сфотографировать и узнать, где купить мою одежду».
Фотографию загружаем в приложение. Несколько секунд и на экране список интернет-магазинов, цены и похожие варианты пиджаков и брюк. Вот они – новые возможности для любителей электронного шоппинга.
Распознавать одежду по видео и фотографиям искусственный интеллект научили белорусские программисты. Первый пилотный проект в стране уже запустили: программа обрабатывает данные и предлагает из миллиона вещей новый гардероб. Но окончательный выбор делает все-таки не робот, а человек.
Пока нейросеть ищет наряды, но в скором времени сможет найти и мебель, и гаджеты, и автомобили, и даже еду. К новинке уже присматриваются интернет и теле-провайдеры.
Новинку уже оценили за рубежом. Нейросеть белорусских программистов заняла первое место на международной выставке IT-новинок в Барселоне.
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Разработчики создали приложение, которое распознает, что надето на человеке и где это можно купить. А скоро нейросеть начнет определять еду и предметы интерьера.
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