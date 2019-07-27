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В Беларуси вступили в силу обновленные правила торговли по образцам

28.07.2019 18:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси вступили в силу обновленные правила торговли по образцам
Фото из открытых источников

При розничной торговле по образцам не допускается продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива. То же самое касается биологически активных добавок к пище, ветеринарных и лекарственных средств, оружия и патронов к нему, пиротехнических изделий бытового назначения, семян мака, табачных изделий, жидкостей для электронных систем курения, ювелирных изделий, сусального золота и серебра, монет из драгоценных металлов, мерных слитков и ограненных драгоценных камней.

В Беларуси вступили в силу обновленные правила торговли по образцам А скидку дадите? Как покупать всё что угодно дешевле

Продажа скоропортящейся пищевой продукции и пищевой продукции для питания спортсменов допускается только при наличии у продавца торгового объекта, где продают и (или) хранят такую продукцию, а также в случаях, когда продавцом является изготовитель такой продукции независимо от наличия у него торгового объекта.

Продавец обязан своевременно в доступной форме дать покупателю необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров. Это можно сделать устно или по требованию покупателя письменно.

Информация доводится до сведения покупателя в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах, фотографиях или иных информационных источниках, в том числе в интернете, используемых для описания товаров. При этом информация о цене товаров и их доставке доводится шрифтом, размер которого не должен быть менее половины наибольшего размера шрифта, используемого в описании товаров.

СПРАВКА «АиФ»

Торговля по образцам – это оптовая, розничная торговля с выбором товаров покупателем по образцам, описаниям товаров, содержащимся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленным в фотографиях и иных информационных источниках.

В Беларуси вступили в силу обновленные правила торговли по образцам
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В Беларуси вступили в силу обновленные правила розничной торговли по образцам. Это предусмотрено Постановлением Совета министров от 1 марта 2019 года №143.
 
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