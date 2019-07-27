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Россиянин предложил взятку беларускому ГАИ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Источник материала: KYKY>
Показательная история случилась на трассе М10 Кобрин – Гомель – граница России: 40-летний россиянин, который сейчас живет в Австрии, превысил скорость, из-за чего его остановили сотрудники беларуского ГАИ. Чтобы не платить штраф, россиянин предложил инспекторам «решить вопрос» за 20 евро,
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Показательная история случилась на трассе М10 Кобрин – Гомель – граница России: 40-летний россиянин, который сейчас живет в Австрии, превысил скорость, из-за чего...
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