Россиянин предложил взятку беларускому ГАИ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

Источник материала: KYKY

Показательная история случилась на трассе М10 Кобрин – Гомель – граница России: 40-летний россиянин, который сейчас живет в Австрии, превысил скорость, из-за чего его остановили сотрудники беларуского ГАИ. Чтобы не платить штраф, россиянин предложил инспекторам «решить вопрос» за 20 евро, пишет БелТА.



Наверное, мужчина перепутал страну – сотрудники ГАИ предупредили его об уголовной ответственности за «дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей», но он настоятельно просил нивелировать конфликт. В итоге на трассу вызвали следственно-оперативную группу, которая задержала водителя.



На россиянина завели уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.431 (дача взятки) УК. Теперь ему грозит либо штраф или исправительные работы на срок до двух лет. Либо ограничение свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до пяти лет.