«Евроопт» обманул детей в Слониме

Позвонить в редакцию покупательниц вынудило и недоброжелательное поведение персонала магазина, который находится на улице Брестской. Дело в том, что с апреля «Евроопт» проводит акцию «Команда Плюш», в которой любой покупатель может получить мягкую игрушку с кружкой совершенно бесплатно, собрав специальные фишки-стикеры, то есть обменять наклейки на мягкие игрушки. Одна фишка-стикер выдается за каждые 15 рублей в чеке. Акция заканчивается 28 июля. Одна из покупательниц рассказала, что, участвуя в акции, на сбор фишек она потратила около 750 рублей. А, придя за игрушкой 27 июля в магазин, ей сказали, что игрушек нет. Обратившись за помощью к руководству магазина, клиенты столкнулись с неуважительным к себе отношением.





— С нами наотрез в магазине отказались разговаривать вместо того, чтобы оказать поддержку и как-то нас успокоить, руководство магазина стало угрожать нам и запугивать милицией, хотя мы ничего противоправного не совершали, — поведали женщины.









Корреспондент «ГС» также попробовал пообщаться с представителями данного магазина, но охранник только лишь хлопал дверью. Исполняющая обязанности заведующей магазина сказала, что игру не проводит, поэтому ответственности за проведение акции не несет и посоветовала звонить на горячую линию «Евроопта».





К сожалению, дозвониться в выходные в «Евроопт» было невозможно.





Возмущенные покупательницы попросили книгу жалоб и обнаружили, что в ней уже есть запись от недовольный клиентки, которая также расценивает данную акцию как обман. Чтобы прояснить ситуацию корреспондент «ГС» обратился в магазин «Евроопт» на улице Ершовой к заместителю директора Марине Грипич, которая прокомментировал ситуацию следующим образом.





— Честно признаться, мы не ожидали, что в конце акции начнется большой ажиотаж с игрушками. В последние дни у нас разобрали все игрушки, но покупателям не нужно расстраиваться, ведь они смогут заказать себе любую игрушку онлайн на сайте. Смогут ли получить свои игрушки участники акции не уверены, хотя бы потому, что не все покупатели пользуются интернетом.