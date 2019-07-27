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Белорусским предпринимателям выдадут ваучеры. Спросите зачем?
Источник материала: Партизан
Министерство экономики разработало проект, который позволит оказывать предпринимателям поддержку из государственного или местного бюджета. Об этом говорится в проекте «Концепции совершенствования системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства», который Минэкономики направило в Совет министров, а тот разослал всем заинтересованным организациям (в том числе — банкам).
Что должно измениться?
К малым и средним предприятиям будут относить по новым критериям
В Проекте предлагается пересмотреть действующий порядок отнесения субъектов предпринимательской деятельности к малому и среднему бизнесу, хотя подходы для оценки останутся прежними: численность работников и объем выручки от реализации товаров и услуг.
А вот пороговые значения по численности работников МСБ будут снижены:
микроорганизации — до 9 человек включительно
малые организации — от 10 до 49 человек включительно
средние организации — от 50 до 250 человек включительно
Кроме того, планируется пересмотреть подходы к индивидуальным предпринимателям, которые занимают положение между физическими лицами и микроорганизациями, и «включить самозанятых граждан в предпринимательский сектор с последующим учетом их деятельности» в показателях этого сектора.
Планируется усовершенствовать меры нефинансовой поддержки МСБ
Такая поддержка будет оказываться малому и среднему бизнесу в форме услуг по стоимости ниже рыночной или бесплатно.
Услуги нефинансовой поддержки будут подлежать добровольной сертификации, а при отсутствии такого сертификата — оказываться на рыночных условиях.
Сертификация соответствия услуг нефинансовой поддержки будет осуществляться по следующим услугам:
информационные услуги
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онсультационные услуги (в том числе — аудит)
образовательные услуги — проведение семинаров, тренингов, индивидуальных образовательных программ
организационные услуги — организация стартап-мероприятий, бизнес-конференций, сетевого взаимодействия
услуги аренды — предоставление в аренду офисов, производственных помещений, машин и оборудования
Планируется, что классификация типов, видов и уровней услуг, требования к их качеству и методам подтверждения будут определены специальным стандартом Беларуси.
В рамках работы предлагаемого механизма субъектам инфраструктуры будут предоставляться в безвозмездное пользование здания, сооружения, помещения, транспортные средства, машины и оборудование, а также — неисключительные права на интеллектуальную собственность. Вместе с тем, государство сохранит за собой права собственности, обеспечив снижение затрат объектов инфраструктуры на покупку или аренду этого имущества.
Предпринимателям предложат ваучеры
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