Белорусским предпринимателям выдадут ваучеры. Спросите зачем?

Что должно измениться?

К малым и средним предприятиям будут относить по новым критериям

В Проекте предлагается пересмотреть действующий порядок отнесения субъектов предпринимательской деятельности к малому и среднему бизнесу, хотя подходы для оценки останутся прежними: численность работников и объем выручки от реализации товаров и услуг.





А вот пороговые значения по численности работников МСБ будут снижены:





микроорганизации — до 9 человек включительно

малые организации — от 10 до 49 человек включительно

средние организации — от 50 до 250 человек включительно

Кроме того, планируется пересмотреть подходы к индивидуальным предпринимателям, которые занимают положение между физическими лицами и микроорганизациями, и «включить самозанятых граждан в предпринимательский сектор с последующим учетом их деятельности» в показателях этого сектора.





Планируется усовершенствовать меры нефинансовой поддержки МСБ

Такая поддержка будет оказываться малому и среднему бизнесу в форме услуг по стоимости ниже рыночной или бесплатно.





Услуги нефинансовой поддержки будут подлежать добровольной сертификации, а при отсутствии такого сертификата — оказываться на рыночных условиях.





Сертификация соответствия услуг нефинансовой поддержки будет осуществляться по следующим услугам:

информационные услуги

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онсультационные услуги (в том числе — аудит)

образовательные услуги — проведение семинаров, тренингов, индивидуальных образовательных программ

организационные услуги — организация стартап-мероприятий, бизнес-конференций, сетевого взаимодействия

услуги аренды — предоставление в аренду офисов, производственных помещений, машин и оборудования





Планируется, что классификация типов, видов и уровней услуг, требования к их качеству и методам подтверждения будут определены специальным стандартом Беларуси.









В рамках работы предлагаемого механизма субъектам инфраструктуры будут предоставляться в безвозмездное пользование здания, сооружения, помещения, транспортные средства, машины и оборудование, а также — неисключительные права на интеллектуальную собственность. Вместе с тем, государство сохранит за собой права собственности, обеспечив снижение затрат объектов инфраструктуры на покупку или аренду этого имущества.









Предпринимателям предложат ваучеры



Ваучеры установл ной номинальной стоимости будут выдаваться отдельным категориям МСБ для оплаты (полной или частичной) услуг нефинансовой поддержки, оказываемой субъектами инфраструктуры.





Ваучеры будет ежегодно выпускать государственное учреждение «Национальное агентство развития». Объем эмиссии ваучеров определят «предельным объемом средств имеющихся источников финансирования на год, следующий за годом эмиссии». А срок использования и погашения ваучера будет ограничен указанным в нем годом.





Ваучер:

не будет считаться ценной бумагой

нельзя будет продать на вторичном рынке

не предусмотрено его возмездное или безвозмездное отчуждение у владельца

— Особенностью ваучерного компенсационного механизма является то, что при его планировании определяется только объем нефинансовой поддержки, период ее действия и целевая категория получателей. Получатели будут самостоятельно определять виды и поставщика необходимых им услуг, — сказано в письме.