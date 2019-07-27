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Молния убила спортсменку во время забега

28.07.2019 18:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Удар молнии убил 45-летнюю норвежскую бегунью во время трейлраннингового забега. Об этом сообщает Le Soir, передают Vesti.kz.

По информации издания, молния поразила бегунью на высоте две тысячи метров над уровнем моря. RaiNews отмечает, что в тот момент забег уже прервали из-за неблагоприятных метеоусловий, однако женщина находилась на отдаленном изолированном участке. Спортсменка была жива, когда ее нашли спасатели, однако позже скончалась в больнице. 

На прошлой неделе в Италии держалась высокая температура. 27 июля в стране начались сильные грозы, сопровождающиеся ураганным ветром и градом. Оранжевый уровень предупреждения об опасности был объявлен в ряде северных и центральных районов. 

Трейлраннинг - вид бега, который проводится на природном рельефе (в лесах, пустынях, горах или на холмах).
 
 
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Удар молнии убил 45-летнюю норвежскую бегунью во время трейлраннингового забега. Об этом сообщает Le Soir, передают Vesti.kz.
 
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