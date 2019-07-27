Молния убила спортсменку во время забега

По информации издания, молния поразила бегунью на высоте две тысячи метров над уровнем моря. RaiNews отмечает, что в тот момент забег уже прервали из-за неблагоприятных метеоусловий, однако женщина находилась на отдаленном изолированном участке. Спортсменка была жива, когда ее нашли спасатели, однако позже скончалась в больнице.





На прошлой неделе в Италии держалась высокая температура. 27 июля в стране начались сильные грозы, сопровождающиеся ураганным ветром и градом. Оранжевый уровень предупреждения об опасности был объявлен в ряде северных и центральных районов.





Трейлраннинг - вид бега, который проводится на природном рельефе (в лесах, пустынях, горах или на холмах).



