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Белорусы смогут получать польскую пенсию

28.07.2019 18:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты Палаты представителей готовят к рассмотрению проект закона о ратификации договора между Беларусью и Польшей о социальном обеспечении, сообщило в воскресенье БелТА со ссылкой на зампредседателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олега Левшунова.

Договор был подписан в феврале. Предполагается, что он урегулирует вопросы социальной защиты работающих или живущих на территории стран граждан. Таким образом, белорусы и поляки смогут формировать социальные (пенсионные) права.

По словам депутата, речь идет об уплате страховых взносов на обязательное государственное соцстрахование и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

"Уплата страховых взносов будет производиться в соответствии с законодательством государства, на территории которого граждане выполняют работу, независимо от их места проживания", – отметил Левшунов.

Подписанный договор регулирует назначение социальных выплат, обусловленных страховыми взносами, – пособий по временной нетрудоспособности и материнству, по безработице, пенсий, выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пособия на погребение.

Пенсии согласно договору Беларусь и Польза будут назначать за приобретенный в соответствии с законодательством на своей территории стаж, основано пенсионное обеспечение будет на пропорциональном принципе.

При необходимости стаж, приобретенный работником в двух странах, может суммироваться. Выплачивать же деньги будут в стране проживания пенсионера.

Также договором предусматривается возможность пересмотра пенсий, назначенных до его вступления в силу.


Урегулирует документ и выплату пособия по безработице: оно будет назначаться и выплачиваться по законодательству государства проживания, а по временной нетрудоспособности и материнству – по закону страны, где человек застрахован на момент приобретения права на их получение.

Выплаты в связи с производственным ЧП или профессиональным заболеванием страны будут исходя из законодательства, которое действовало в отношении работника на момент инцидента или выполнения работы, приведшей к болезни. Пособие на погребение будут выплачивать по закону той страны, на территории которого человек умер.
 
 
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Депутаты Палаты представителей готовят к рассмотрению проект закона о ратификации договора между Беларусью и Польшей о социальном обеспечении, сообщило в...
 
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