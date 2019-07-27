Белорусы смогут получать польскую пенсию

Договор был подписан в феврале. Предполагается, что он урегулирует вопросы социальной защиты работающих или живущих на территории стран граждан. Таким образом, белорусы и поляки смогут формировать социальные (пенсионные) права.





По словам депутата, речь идет об уплате страховых взносов на обязательное государственное соцстрахование и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.





"Уплата страховых взносов будет производиться в соответствии с законодательством государства, на территории которого граждане выполняют работу, независимо от их места проживания", – отметил Левшунов.





Подписанный договор регулирует назначение социальных выплат, обусловленных страховыми взносами, – пособий по временной нетрудоспособности и материнству, по безработице, пенсий, выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пособия на погребение.





Пенсии согласно договору Беларусь и Польза будут назначать за приобретенный в соответствии с законодательством на своей территории стаж, основано пенсионное обеспечение будет на пропорциональном принципе.





При необходимости стаж, приобретенный работником в двух странах, может суммироваться. Выплачивать же деньги будут в стране проживания пенсионера.





Также договором предусматривается возможность пересмотра пенсий, назначенных до его вступления в силу.









Урегулирует документ и выплату пособия по безработице: оно будет назначаться и выплачиваться по законодательству государства проживания, а по временной нетрудоспособности и материнству – по закону страны, где человек застрахован на момент приобретения права на их получение.





Выплаты в связи с производственным ЧП или профессиональным заболеванием страны будут исходя из законодательства, которое действовало в отношении работника на момент инцидента или выполнения работы, приведшей к болезни. Пособие на погребение будут выплачивать по закону той страны, на территории которого человек умер.











