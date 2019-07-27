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Белорусский байкер погиб на территории Украины
Источник материала: Партизан
Белорусский байкер погиб после столкновения с лесовозом на территории Украины, об этом в социальных сетях сообщили его знакомые.
ДТП произошло в нескольких километрах от украинско-белорусской границы.
Как сообщили очевидцы инцидента, лесовоз выехал на разворот перед колонной мотоциклистов. В итоге в грузовик врезался водитель из Солигорска. От полученных травм байкер скончался. Подробности ДТП не сообщаются ни украинской полицией, ни знакомыми мотоциклиста.
По словам знакомых погибшего, некоторое время за жизнь мужчины боролись медики, однако спасти его не удалось.
"Байкеры и автомобилисты выражают соболезнования родным и близким погибшего мотоциклиста на Украине из Солигорска. Буквально пару километров Руслан не доехал до границы, когда на его пути оказался лесовоз", – говорится в соболезновании, которое было опубликовано в социальных сетях в воскресенье.
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Белорусский байкер погиб после столкновения с лесовозом на территории Украины, об этом в социальных сетях сообщили его знакомые.
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