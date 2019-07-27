ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский байкер погиб на территории Украины

28.07.2019 18:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский байкер погиб после столкновения с лесовозом на территории Украины, об этом в социальных сетях сообщили его знакомые.

ДТП произошло в нескольких километрах от украинско-белорусской границы.

Как сообщили очевидцы инцидента, лесовоз выехал на разворот перед колонной мотоциклистов. В итоге в грузовик врезался водитель из Солигорска. От полученных травм байкер скончался. Подробности ДТП не сообщаются ни украинской полицией, ни знакомыми мотоциклиста.

По словам знакомых погибшего, некоторое время за жизнь мужчины боролись медики, однако спасти его не удалось.

"Байкеры и автомобилисты выражают соболезнования родным и близким погибшего мотоциклиста на Украине из Солигорска. Буквально пару километров Руслан не доехал до границы, когда на его пути оказался лесовоз", – говорится в соболезновании, которое было опубликовано в социальных сетях в воскресенье.
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский байкер погиб после столкновения с лесовозом на территории Украины, об этом в социальных сетях сообщили его знакомые.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Беллесбумпром" хочет заменить полиэтиленовые пакеты в Беларуси бумажными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика