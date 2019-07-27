Навальный опух

«Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», — рассказала представитель Навального.





В больнице политика охраняют сотрудники полиции.





В ГКБ 64 сообщили РИА Новости, что Алексей Навальный находится в терапевтическом отделении. Его состояние оценивается как удовлетворительное.







