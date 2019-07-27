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Навальный опух

28.07.2019 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик Алексей Навальный, доставленный в больницу из московского спецприемника, госпитализирован с диагнозом острая аллергическая реакция. У него сильно отекло лицо и покраснела кожа, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», — рассказала представитель Навального.

В больнице политика охраняют сотрудники полиции.

В ГКБ 64 сообщили РИА Новости, что Алексей Навальный находится в терапевтическом отделении. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
 
 
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Политик Алексей Навальный, доставленный в больницу из московского спецприемника, госпитализирован с диагнозом острая аллергическая реакция. У него сильно отекло...
 
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