Иран планирует начать новый этап сокращения обязательств по СВПД в сентябре

Источник материала: Интерфакс

Иран может начать новый этап сокращения своих обязательств по СВПД в начале сентября, при этом возможность предотвратить такие шаги есть, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы ведём отчёт времени до момента, когда наступит срок, объявленный иранцами относительно дальнейших шагов по сокращению объема обязательств. Этот срок приближается, это начало сентября", - сказал Рябков "Интерфаксу".

"Но остающееся время - месяц, позволяет, как мы убеждены, найти решения, особенно в экономической области, которые могли бы поспособствовать тому, чтобы Иран всё-таки воздержался от таких шагов", - добавил он.

Замглавы МИД РФ отметил, что такие шаги Ирана неизбежно будут интерпретированы противниками СВПД как деструктивные, "неизбежно вокруг этих шагов начнутся политические спекуляции".

"Это крайне нежелательно. Но, чтобы Иран смог принять решение не принимать такие меры, все остальные участники должны удвоить усилия для возвращения ему тех элементов экономического пакета, той отдачи, которой он лишился в результате американских санкций", - сказал Рябков.