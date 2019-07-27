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МИД Украины выразил протест после приезда Медведева в Крым

28.07.2019 19:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство иностранных дел Украины выразило протест, после того как в Крым прибыла делегация во главе с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

На сайте ведомства заявляется, что украинское министерство "выражает решительный протест" в связи с поездкой премьера РФ в Крым, целью которой Киев считает "участие в параде оккупационного флота России".

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля, сегодня Медведев прибыл в Севастополь, чтобы наблюдать за парадом кораблей и военно-спортивным праздником.

В МИД Украины снова потребовали согласовывать подобные визиты с Киевом.

Республика Крым и город Севастополь вернулись в состав России после референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией.

 
 
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест, после того как в Крым прибыла делегация во главе с председателем российского правительства Дмитрием...
 
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