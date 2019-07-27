В ноябре вступит в силу закон “О производстве и обращении органической продукции”

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня в Беларуси 27 производителей органической продукции — продукции, выращиваемой без использования химикатов, антибиотиков и т.д.

Основные объемы выращиваются в Брестской, Гродненской и Минской областях. Также осуществляется заготовка и переработка дикорастущих продуктов в виде березового сока.

По словам Татьяны Карбанович, заместителя начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия, органическое производство — это способ, при котором не используются химические препараты, гормоны роста, антибиотики, методы генной инженерии. Результат достигается за счет агротехнических приемов, предупреждения возникновения болезней и распространения вредителей при помощи механических и биологических методов.

Для реализации закона “О производстве и обращении органической продукции” идет работа в трех основных направлениях: развитие нормативно-правовой базы, организация производства органической продукции, проведение научных исследований. Так Беларусь присоединится к общемировому процессу органического производства. Сегодня международная федерация органического сельскохозяйственного движения насчитывает около 760 организаций в более 100 странах мира.

СБ