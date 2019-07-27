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Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж
28.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня во дворе дома № 32 по улице Вокзальной прошел праздник «На перекрестке родины и жизни», посвященный юбилею известной горецкой поэтессы Нины Ковалевой.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня во дворе дома № 32 по улице Вокзальной прошел праздник «На перекрестке родины и жизни», посвященный юбилею известной горецкой поэтессы Нины Ковалевой....
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