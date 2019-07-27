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Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

28.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня во дворе дома № 32 по улице Вокзальной прошел  праздник «На перекрестке родины и жизни», посвященный юбилею известной горецкой поэтессы Нины Ковалевой.

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Праздник двора на улице Вокзальной – Фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня во дворе дома № 32 по улице Вокзальной прошел  праздник «На перекрестке родины и жизни», посвященный юбилею известной горецкой поэтессы Нины Ковалевой....
 
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