День военно-морского флота празднуют в Горках

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня праздник у моряков – в последнее воскресенье июля отмечают День военно-морского флота. Каждый третий белорус в советское время служил в море. В Горках, как и по всей стране, в этот день традиционно встречаются сослуживцы разных лет и флотов.









































Фото Михаила Левцова