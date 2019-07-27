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День военно-морского флота празднуют в Горках
28.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня праздник у моряков – в последнее воскресенье июля отмечают День военно-морского флота. Каждый третий белорус в советское время служил в море. В Горках, как и по всей стране, в этот день традиционно встречаются сослуживцы разных лет и флотов.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня праздник у моряков – в последнее воскресенье июля отмечают День военно-морского флота. Каждый третий белорус в советское время служил в море. В Горках,...
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