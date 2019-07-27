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«Это уже что-то такое в крови». Особенности жизни комбайнёров в период уборочной кампании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Возвращаемся к теме уборочной кампании и продолжаем рассказывать о ее особенностях в региональном разрезе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Утро в деревне начинается не с кофе, а с кормления мычащего и хрюкающего хозяйства. В помощниках – пять детей. Правда, обычно мама сама управляется, ведь на рассвете все еще спят. Сегодня тот редкий случай, когда семья Вилькель в полном составе провожает своего добытчика в поле.
И хоть комбайнеров на работе кормят, заботливая жена все равно готовит ссобойку, ведь это свое – домашнее.
Наталья Вилькель, супруга:
Галина Буро, корреспондент:
Василиса Вилькель, дочь комбайнера:
Тем временем папа Иван уже на машинном дворе встречается с родным братом Казимиром, а по совместительству – напарником.
Выход в рейс – через медкабинет, с этим в хозяйстве, говорят, сейчас строго. Выдохнуть, измерить давление, и за работу.
На своем красном лайнере белорусского производства Иван уже 9-й год показывает высший пилотаж. Шутит, что для результата к комбайну надо относиться как к жене. В руках заботливого хозяина машина аж светится.
Он назван «Человеком года» Гродненской области, ведь каждый сезон в авангарде жатвы. А как иначе, если прикипел душой к родной земле.
Иван Вилькель, старший комбайнер КСУП «Больтишки»:
А вот его старший брат Казимир пока помощник комбайнера, ведь некоторое время не работал в хозяйстве. Хотел попытать счастья в городе, но вновь вернулся на малую родину: здесь и труд милее, и зарплата стабильнее.
Казимир Вилькель, комбайнер КСУП «Больтишки»:
За рекордами только на сытый желудок. В меню полевой кухни сегодня рассольник, гречка, котлета и салат из вареной свеклы.
В считаные секунды на поле ставят стол, еще секунды – пусты тарелки. Комфорт и качество питания механизаторов – профсоюзный must have.
Олег Тарасов, председатель Вороновской районной организации профсоюза работников АПК:
Уборочную в «Больтишках» уже заканчивают. И пусть июнь выдался по погоде непростым, земля неплохо уродила. Особенно радует глаз налитый колос гибридной ржи. На следующий год площади под нее расширят.
Анджей Вилькевич, директор КСУП «Больтишки»:
Урожаем гибридной ржи хвастается и хозяйство Волковысское. Управу на погоду здесь, похоже, отыскали. В хозяйстве убрана половина полей и намолот уже как весь урожай 2018 года.
Сергей Чарковский, директор РСКУП «Волковысское»:
Сергей Чарковский всю жизнь в сельском хозяйстве, и как хороший руководитель знает: мало вырастить, важно еще ни одного зернышка не оставить в поле.
А доставить в закрома белорусское золото – задача водителей. Они как трудолюбивые пчелки курсируют от комбайна к комбайну. Самые старательные перевезли первыми тысячу тонн зерна. По работе и награда.
Красный флаг как знак лидера на почетном месте в кабине у Мячеслава Савко. И так уже почти 40 лет, когда после армии пришел в хозяйство. Пошел по стопам родителей. За годы работы машины разные, любовь к труду неизменна.
Мячеслав Савко, водитель РСКУП «Волковысское»:
Сделаем такой красивенький пирожок, потом мы его украсим красивенько. Секрет теста один – его надо любить.
Людмила Арабкович готовит из муки нового урожая. Выкладывает листья, цветы и колосья – все, чем пахнет настоящий белорусский хлеб.
Людмила Арабкович, повар столовой КСУП «Больтишки»:
Пока первый хлеб печется, работа кипит не только в поле.
Галина Буро:
Ангелина Метюн пришла мести зерно не из-за фамилии. Такую подработку на каникулах 16-летней школьнице посоветовал отец-механизатор. В хозяйстве обещают щедро заплатить за труды – за две недели около 400 рублей.
Ангелина Метюн, учащаяся Радунской средней школы:
Пока Ангелина рассказывала о своем хлебе, зарумянился и хлеб в духовке.
Аромат на всю округу. И пусть не хлебом единым жив человек, но и без него не прожить. Продуктовая безопасность страны или, образно, национальный каравай – это награда за труд от рассвета до заката.
По вечерам она встречает своего хлебороба в доме, который он получил от хозяйства за хорошую работу. В беседке вкусный ужин и обязательно десерт, супруга ведь знает – муж сладкоежка. Такая поддержка с тыла в страду особенна важна.
Янина Савко, супруга:
Говорят, летний день год кормит. И пока город отдыхает, аграрии трудятся, чтобы закрома были наполнены, животные накормлены. Значит, белорусы будут с молоком и хлебом.
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Новости Беларуси. Возвращаемся к теме уборочной кампании и продолжаем рассказывать о ее особенностях в региональном разрезе, сообщили в программе «Неделя» на...
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