|
Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бобруйск. Город, первое упоминание о котором относится к 1387 году. С этой даты и ведется отсчет его истории. Впервые Бобруйск упоминается в грамоте великого князя литовского Ягайло, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но велика вероятность того, что город значительно старше, чем первое о нем упоминание. Может статься, что сразу на несколько столетий. Такую теорию выдвинул историк и археолог Игорь Марзалюк. Сейчас группа под его руководством ведет раскопки, которые смогут подтвердить предположение.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Переворот в истории Бобруйска начался здесь, на месте бывшего судоремонтного завода. Сергей Кучер вместе с коллегам из Днепро-Березинского предприятия водных путей опускали плавучий док на Березину. Для капитана караванной службы это дело рутинное: опустят платформу, загонят на него судно, поднимут, откачают воду и отправят речную машину на ремонт. Но в этот раз работу остановила неожиданная находка.
Дело было в апреле. Шлем отправили на реставрацию и обследование. И, хоть его возраст и хозяин пока точно не установлены, уже сейчас историки предрекают ему уникальность.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, профессор, руководитель раскопок, ведущий СТВ:
С того самого дня в душе капината Кучера зародился археолог. Теперь во время рабочего обхода Березины Сергей присматривается к песку на склонах.
Сергей Кучер:
Уже второй день здесь, на Березине, работают студенты истфака Могилевского университета. В затоке, уверены археологи, находилось древнее поселение или место жертвоприношения древних воинов. Сейчас, чтобы удостовериться в этом, ребята скрупулезно изучают культурный слой. Для Ильи Кафырова и Алексея Карояна первая практика на истфаке стала настоящим переворотом в сознании. Ребята, к слову сами бобруйчане, и представить не могли, насколько увлекательной она окажется.
Алексей Кароян, студент 2 курса историко-филологического факультета Могилевского государственного университета:
Илья Кафыров, студент 2 курса историко-филологического факультета Могилевского государственного университета:
Для историка, археолога и ведущего СТВ Игоря Марзалюка восстановление исторической справедливости – дело чести. Руководитель раскопок уверен: значительный пласт берега ушел под воду. Изучить его шаг за шагом теперь просто необходимо.
Игорь Марзалюк:
На помощь наземным исследователям приехали и глубинные. Клуб столичных дайверов с полной экипировкой. Погружение в воду с научной подоплекой профессиональные ныряльщики начали, что называется, прямо с колес.
Ирина Недобоева:
Дайверы минского клуба уже не первый год партнеры Института истории наук Беларуси. Искать в глубинах есть что: на просторах нашей страны в далеком прошлом развертывались сражения, проходили важнейшие торговые пути. Нередко в водоемах прятали клады и военное обмундирование. Вот и сейчас ребятам предстоит пролить свет на очередной виток истории.
Андрей Лихачев, руководитель клуба дайверов:
Боевые топоры, наконечники стрел и копий – это улов всего за пару дней работы археологов.
Игорь Марзалюк:
Копать на суше и под водой археологи продолжат не один день. Игорь Марзалюк убежден: это место на берегу Березины принесет еще немало уникальных артефактов. Но уже сейчас депутат, археолог и историк делает смелую ставку на сенсацию: Бобруйск прибавит в возрасти минимум 3-4 века.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Бобруйск. Город, первое упоминание о котором относится к 1387 году. С этой даты и ведется отсчет его истории. Впервые Бобруйск упоминается в грамоте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)