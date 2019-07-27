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Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

28.07.2019 20:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бобруйск. Город, первое упоминание о котором относится к 1387 году. С этой даты и ведется отсчет его истории. Впервые Бобруйск упоминается в грамоте великого князя литовского Ягайло, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но велика вероятность того, что город значительно старше, чем первое о нем упоминание. Может статься, что сразу на несколько столетий. Такую теорию выдвинул историк и археолог Игорь Марзалюк. Сейчас группа под его руководством ведет раскопки, которые смогут подтвердить предположение.

Наша съемочная группа первой побывала на месте, где пишется история. Эксклюзив – у Ирины Недобоевой.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Ирина Недобоева, корреспондент:
Древнее поселение людей на месте современного Бобруйска существовало уже в бронзовом веке. А это 3-2 тысячелетие до нашей эры. А вот первое письменное упоминание уходит в 1387 год. Эта дата и стала днем рождения и отправной точкой в истории города на Березине. Бобруйск фигурирует в договоре великого князя литовского Ягайло и его брата Скиргайло.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Переворот в истории Бобруйска начался здесь, на месте бывшего судоремонтного завода. Сергей Кучер вместе с коллегам из Днепро-Березинского предприятия водных путей опускали плавучий док на Березину. Для капитана караванной службы это дело рутинное: опустят платформу, загонят на него судно, поднимут, откачают воду и отправят речную машину на ремонт. Но в этот раз работу остановила неожиданная находка.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Сергей Кучер, капитан караванной службы Днепро-Березинского предприятия водных путей:
Мы не ожидали такого резонанса. Мы думали тазик или лейка. Но, когда достали его, смыли песок и очистили, появились элементы шлема, который доводилось видеть в музях и в исторических фильмах. И мы поняли, что мы нашли бесценную находку не только для нашего города и республики, но и для всех историков Европы.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Дело было в апреле. Шлем отправили на реставрацию и обследование. И, хоть его возраст и хозяин пока точно не установлены, уже сейчас историки предрекают ему уникальность.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, профессор, руководитель раскопок, ведущий СТВ: 
Калі мы нічога не ведалі пра Бабруйск і гэту тэрыторыю да XIV стагоддзя, то зараз можам упэўнена казаць, што на месцы, дзе мы знаходзімся, з другой паловы X стагоддзя было вельмі важнае гандлева-рамеснае і вайскова-дружыннае паселішча.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

С того самого дня в душе капината Кучера зародился археолог. Теперь во время рабочего обхода Березины Сергей присматривается к песку на склонах.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Сергей Кучер:
После всех этих событий появилось такое чувство, что ты уже не только капитан, но и археолог. Если бы нам  всем, кто нашел шлем  дали звание почетного археолога. Я думаю, это никаких серьезных финансовых затрат не понесет. Мы хотели бы написать родословную нашего города и прославить его на многие и многие века.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Уже второй день здесь, на Березине, работают студенты истфака Могилевского университета. В затоке, уверены археологи, находилось древнее поселение или место жертвоприношения древних воинов. Сейчас, чтобы удостовериться в этом, ребята скрупулезно изучают культурный слой. Для Ильи Кафырова и Алексея Карояна первая практика на истфаке стала настоящим переворотом в сознании. Ребята, к слову сами бобруйчане, и представить не могли, насколько увлекательной она окажется.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Алексей Кароян, студент 2 курса историко-филологического факультета Могилевского государственного университета:
Мне кажется, что я понял, насколько важное это занятие. И как всего одна находка может изменить представление о появлении города на несколько сотен лет.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Илья Кафыров, студент 2 курса историко-филологического факультета Могилевского государственного университета:
Действительно очень горд, что здесь когда-то мог быть Изяслав, и он тут случайно мог обронить шлем. А теперь это может стать народным достоянием. Бобруйск не самый большой город в Беларуси. Но, если сейчас действительно найдется еще какой-то артефакт, это может перевернуть весь ход белорусской истории. Это огромный вклад в развитие этой науки в нашей стране. 

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Для историка, археолога и ведущего СТВ Игоря Марзалюка восстановление исторической справедливости – дело чести. Руководитель раскопок уверен: значительный пласт берега ушел под воду. Изучить его шаг за шагом теперь просто необходимо.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Игорь Марзалюк:
Бабруйск у гэтым годзе археалагічная сталіца Беларусі.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

На помощь наземным исследователям приехали и глубинные. Клуб столичных дайверов с полной экипировкой. Погружение в воду с научной подоплекой профессиональные ныряльщики начали, что называется, прямо с колес.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Ирина Недобоева:
Дайверы уже прочесали все дно по периметру и, где металлодетектор дал сигнал, установили вот эти желтые специальные маячки. Теперь же настал черед вот этой мотопомпы. Она поднимает весь грунт под водой и выталкивает на поверхность все, что так долго таилось на дне Березины.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Дайверы минского клуба уже не первый год партнеры Института истории наук Беларуси. Искать в глубинах есть что: на просторах нашей страны в далеком прошлом развертывались сражения, проходили важнейшие торговые пути. Нередко в водоемах прятали клады и военное обмундирование. Вот и сейчас ребятам предстоит пролить свет на очередной виток истории.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Андрей Лихачев, руководитель клуба дайверов:
Под лежачий камень вода не течет. Каждая из этих экспедиций приносит свой результат. Радует, что результаты накапливаются, и с ними можно проводить анализ, работать с историей, архивами.

Боевые топоры, наконечники стрел и копий – это улов всего за пару дней работы археологов.

Игорь Марзалюк:
Характар знаходак дазваляе казать, што мы маем яшчэ адну красамоўную ілюстрацыю аб дзяржаваўтваральных працэсах на тэрыторыі Беларусі, канкрэта ў бабрускай мікразоне, на Бярэзіне  X-XI стагоддзяў. Унікальны комплекс артэфактаў. Знаходка элітарнага шлема, які, на маю думку, належыў князю. Наяўнасть комплекса ўзбраення літарнага. Усе сведчыць аб прысутнасці ў гэтым рэгіёне ў гэты час дзяржаўнай улады.

Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Копать на суше и под водой археологи продолжат не один день. Игорь Марзалюк убежден: это место на берегу Березины принесет еще немало уникальных артефактов. Но уже сейчас депутат, археолог и историк делает смелую ставку на сенсацию: Бобруйск прибавит в возрасти минимум 3-4 века.

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Сергей Кучер, Ирина Недобоева, Алексей Кароян, Илья Кафыров, Андрей Лихачев
 
 
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Новости Беларуси. Бобруйск. Город, первое упоминание о котором относится к 1387 году. С этой даты и ведется отсчет его истории. Впервые Бобруйск упоминается в грамоте...
 
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