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Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

28.07.2019 20:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9,5 миллионов. Минимум столько тонн должны взять аграрии с белорусских полей. Жатва в самом разгаре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О ходе уборочной кампании говорили на селекторе. Глава государства собрал на видеоконференцию руководителей всех регионов и Минска. К такой форме общения Президент возвращается во время жарких для аграриев дней, чтобы губернаторам не нужно было ехать в столицу. Расстояния хоть и небольшие, но переезды – это время, которое в жниво по-настоящему дорого.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Глава государства посетил с рабочим визитом Ветковский район.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Темп уборки, виды на урожай, обеспеченность топливом, обновление и сохранность техники – обо всем об этом, конечно, шла речь. Но все же главное – это люди. В данном конкретном случае люди, живущие на селе. Ведь именно они делают погоду и на поле, и в доме.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

С подробностями рабочей поездки Президента на Гомельщину корреспондент Виктория Ходосок.

Чуть забегая вперед: восточный городок белорусского Полесья – Ветка – не такой уж и большой. Восемь тысяч населения. Но, наверное, не ошибусь, если скажу: в каждой семье приезд Президента Лукашенко обсуждали и ждали. Не для жалоб на жизнь, а наоборот – сказать спасибо, что, мол, здесь все как у людей.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Напрямую и открыто глава государства говорит всегда с простыми людьми, с чиновниками – и подавно. Так доходит быстрее. Тем более, разъяснить есть что. В Гомельской области из семи основных показателей социально-экономического развития только пять выполняются. Цифры вниз потянул «нефтяной вопрос». В Ветковском же районе загвоздка с сельскохозяйственным производством. Объемы не достигают уровня 2018 года. Проблема – падеж скота. Но это следствие, а не причина.

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Радужными красками на мольберте региона рисует птицефабрика в Новоселках. Пару лет назад ее возводили и рассчитывали на производственную мощность в 20 тысяч тонн мяса в год. Но взлететь высоко не получилось.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Под свое крыло комплекс взяло успешное в регионе предприятие «Белоруснефть-Особино». Сегодня производственный цех в Новоселках – это 24 птичника, современное оборудование и такой же подход к работе. С успехом с делами справляются как сами, так и с поддержкой.

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Перебирать работой в провинциях особо не приходится, и работодатели в шеренгу не выстраиваются. Но пойти трудиться в такое место не стыдно. Еще бы хорошо свое жилье. С этим вопрос тоже решают. К примеру, для многодетных: семей в области порядка 6000.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрите, чтобы многодетные семьи, которые фактически финансируются из бюджета государственного, не стянули в Гомель. Ни в коем случае. Многодетная семья должна жить в небольшом городе, а лучше всего в агрогородке. Это и государству нужно, и детям выгоднее будет. Агрогородки уже в более-менее нормальном состоянии. Почему там не жить? Это будет способствовать распределению рабочей силы. Это трое и пятеро детей, даже больше у некоторых.

Стараются поддерживать и аграриев. Им сейчас нелегко, погода лишних хлопот прибавила.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Виктория Ходосок, корреспондент:
После июньского зноя, когда градус упорно переваливал за 30, многие поля на юго-востоке страны не в лучшем виде. Это еще одна головная боль. Специалисты говорят: урожай мог бы быть гораздо выше, но что есть видно: беспощадное пекло сократило урожайность здесь минимум на треть. То, что сгореть не успело, теперь может просто остаться на поле. Новая проблема – постоянные дожди – мешают набирать обороты.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Все остальное – то ли щуплое, как говорят специалисты, то ли его вообще нет. Ожидания не оправдались. В хозяйстве «Радуга-Агро» подсчитали: процентов 30 % недостачи.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Анатолий Зубарев, директор УСП «Радуга-Агро»:
Уборочная началась рано. Техника была подготовлена. Несколько дней начали нормально. Потом пошли дожди, комбайном приходится выжидать минуты, чтобы поля просохли и продолжить уборку. Структуру площадей действительно нужно менять. Наш регион засушивает. Мы стали больше садить кормовых культур.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Проблемные вопросы с уборочной поднимали и на недавнем селекторном совещании. Мягко сказать, Президент, говорил – так дела не делаются: неполная готовность техники, недостаток топлива и приписки. И где здесь подход по-хозяйски?

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На уборку с полей того, что еще можно убрать, брошены все силы и вся техника. И даже новинки промышленного гиганта «Гомсельмаша», хоть у того и самого сейчас нелегкие времена. Когда-то Президенту говорили: предприятие надо продавать.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Конечно, самый простой способ – избавиться. Но в успех гиганта поверил Президент. И продолжает верить, а также убеждает – гиганту срочно нужна стратегия развития.

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Один из путей развития – привлечение иностранных инвестиций. Наши комбайны, к примеру, интересны Казахстану. Тем более есть новые разработки. Технику на газовом топливе белорусы создали первыми в мире. Современный, мощный и экологичный. Еще и экономичный – расход топлива почти в 3,5 раза меньше, чем у дизельного собрата. Вот только вопрос в цене.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Такая машина дороже других комбайнов экологического класса на 15 %. Но как только его поставят на серийное производство, цену обещают снизить.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
По заправке сложностей нет. Один заправщик может обслужить в радиусе 20-30 километров 10 комбайнов. Скорость заправки одного комбайна – от 15 до 20 минут. Время работы комбайна в полной заправке при полной нагрузке от 8 до 10 часов.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Пример того, как обещали, а потом взяли и сделали – бассейн в восьмитысячной Ветке. Многие регионы по-хорошему позавидуют. Его построили в 2018 году меньше чем за полгода. С тех пор количество посещений выросло до 4000 в месяц.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Ставки в бассейне, конечно, на будущих чемпионов. Александр Лукашенко как человек спортивный поинтересовался результатами. Вырастить и подготовить победителей – задача для профильного ведомства. И испытание будет скоро – Олимпиада в Токио.

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После детальной инспекции в регионе Президент уже было собирался уезжать – мониторить ход уборочной с воздуха.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Но местные главу государства без общения не отпустили.

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В общем, есть вопросы и проблемы, которые нужно еще решать. Но где их нет? Справиться под силу только вместе. Возможно, будут ошибки, но они-то и помогают найти правильный путь.

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Поддержка аграриев и развитие инфраструктуры в агрогородках. Итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктория Ходосок, Анатолий Зубарев, Александр Новиков
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 9,5 миллионов. Минимум столько тонн должны взять аграрии с белорусских полей. Жатва в самом разгаре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О ходе...
 
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