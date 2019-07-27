|
Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе внесены изменения в законы по вопросам военной службы. Сразу несколько важных нововведений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Почему в Беларуси ввели одноразовую отсрочку для продолжения образования?
«Закон об отсрочках» – так его прозвали в народе – напрашивался давно. Последние глобальные изменения в порядок призыва мужчин в армию вносились еще на заре 2000-х. Практически на пике демографической синусоиды годных к призыву молодых людей было в десятки раз больше, чем требовалось армии. На отсрочки запрос от гражданского общества был всегда. Тогда государство навстречу пошло.
Евгений Поболовец, корреспондент:
В Украине, к примеру, оснований для отсрочки 34, в России – 28, а в Азербайджане и вовсе 17. Падение рождаемости в начале 2000-х – недобор в армию сегодня.
При этом 8 из 10 отсрочек в Беларуси выдавались для продолжения образования. С этих позиций и анализируется ситуация в стране. И потому главное новшество затронет ту часть призывников, кто решил получить вторую ступень образования. То есть пойти в магистратуру и аспирантуру после ранее полученного высшего или в вуз после училища или техникума. Одноразовость применения отсрочки на образование – так теперь это звучит. Остальные виды отсрочек не тронули.
Владимир Макаров, начальник управления информации Минобороны Беларуси:
Почему же убрали эту льготу? Анализ министерств и ведомств показал: магистратуру и аспирантуру многие понимали не как возможность продолжить образование, выйти на защиту диссертации, а как относительно простой и законный способ не служить. В итоге падал уровень магистрантов – до реальных научных открытий доходили считанные проценты.
Сергей Касперович, начальник главного управления профобразования Министерства образования Беларуси:
Игорь Карпенко: «Закон затронул только лишь вопрос отсрочек. Но вместе с тем существует служба в резерве»
Теперь магистратуру и вовсе делают чисто научной – убирают практическое направление. И уменьшают набор до 3000 человек.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Другие изменения только на первый взгляд могут казаться несущественными: временное ограничение на выезд из страны может застать врасплох призывника. В списки невыездных он может попасть решением военкома, без судов и длительных процедур. Достаточно без уважительной причины не прийти в военкомат или забыть уведомить комиссию о смене места жительства. Случайно или умышленно – не суть. И хоть штраф за неявку в военкомат в Беларуси лишь 3 базовые величины, при худшем сценарии может светить и до 2 лет лишения свободы. Потому многие вчерашние студенты и даже магистранты предпочитают с государством не заигрывать и самостоятельно решают свою судьбу: сразу идут в армию, чтобы в том числе не иметь потом черной метки в военном билете. Ведь по новому закону с ней не возьмут ни в милицию, ни в МЧС, ни тем более на госслужбу.
Или пример Артема Сурмача. В планах молодого человека – открытие собственного дела. Шаг рискованный. За плечами у парня учеба в магистратуре, 8 защищенных диссертаций, работа начальником службы маркетинга. Но вместо аспирантуры он осознанно идет в армию. Новый закон еще не действовал, отсрочку бы ему дали.
Артем Сурмач, водитель-электрик 56-го отдельного полка связи:
Армия всегда была привлекательной для жителей сельских районов. Будем откровенны: не всем хватало баллов для поступления в вузы. Но последние годы все больше становится и горожан, в том числе и матерей, которые считают службу в армии если не спасением для современной молодежи, то мерой в какой-то степени необходимой.
Татьяна Сулимова, радиоведущая, журналистка:
И начинается это все, может быть, как раз таки с отношения к воинской службе. Потому что если я не готов выполнить свои обязанности, начинаю искать какие-то лазейки, смогу ли потом принять обязанности в семье? С этой точки зрения я бы хотела, чтобы мой сын был мужиком.
Итак, дополнительно в армию этой осенью призовут 3 тысячи человек, весной – еще 1,5 тысячи. Ни о какой повальной мобилизации речь не идет, это минимально необходимый уровень для поддержания боеготовности. В Беларуси армия смешанного типа: остальные в 50-тысячном контингенте в ней служат по контракту.
К слову, для тех, кто захочет связать свою судьбу с армией профессионально, предусмотрен и новый бонус: тот, кто после учебы идет в армию по контракту, освобождается от распределения и возврата денег государству за учебу. В остальном как раньше: и служба в резерве, и альтернативная служба для тех, кто не может служить по религиозным причинам – все остается.
И еще один важный момент: современная белорусская армия в первую очередь должна поддерживать боеготовность в мирное время и развертывать войска в случае войны. 50-тысячным войском много не навоюешь, дополнительные силы все равно придется призывать из резерва. В теории каждый мужчина – защитник отечества – должен бы к этому моменту иметь военную квалификацию. Условно: научиться наводить орудие, пеленговать, окапываться и стрелять, чтобы не пасть в первые минуты боя, как студенты в 41-м под Москвой.
Иногда независимость страны приходится защищать с автоматом в руке в реальной войне, а не за монитором и виртуальных баталиях.
В ближайшее время – это перспектива нескольких месяцев – в Беларуси разработают комплекс мер по повышению престижа срочной военной службы. Это могут быть льготы при поступлении в вуз, предоставление общежития, изменение правил приема на работу и включени периода военной службы в трудовой стаж.
Армия не должна отпугивать молодежь. С одной стороны. Но и должна быть решающим фактором при прочих равных условиях – с другой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На неделе внесены изменения в законы по вопросам военной службы. Сразу несколько важных нововведений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)