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Новая редакция Трудового кодекса. 8 вопросов Михаилу Орде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новой редакцией Трудового кодекса предусмотрена возможность прописывать в коллективном договоре «плюшки» для членов профессиональных союзов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Конечно, базовый набор регулирования трудовых отношений должен быть абсолютно для всех. Но профсообщество может проявить свою активность в защите прав работников и договориться с нанимателем о дополнительных привилегиях.
Юлия Огнева, СТВ:
Прокомментировать нововведения и рассказать о планах на ближайшую перспективу мы попросили председателя ФПБ Михаила Орду.
«Сегодня невозможно как изобрести вечный двигатель, так и устроить абсолютно все отношения»
Юлия Огнева:
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Все вот эти вопросы, эти новшества мы определяли в своей работе над Трудовым кодексом именно из того, какие к нам поступают обращения, какие поступают жалобы.
Сегодня не все обладают правовой грамотностью. Только за первое полугодие в более 80 случаях мы представляли интересы людей в судах, когда мы помогаем составить исковые заявления и в самом суде представляем интересы. Более 24 незаконно уволенных человек нам удалось восстановить обратно на работу, когда к ним были применены незаконные правила, нормы с нарушением. Более 900 тысяч вернули незаконно удержанных или не выплаченных денежных средств.
Правовая инспекция 21 530 нарушений выявила за это полугодие в области трудового права. В более чем 92 % случаях наниматель в ответ на нах иск-предписание устранил эти нарушения.
Можно сказать: а все-таки удалось ли найти то, что на 100 % всех устроило? Конечно, не удалось. Сегодня невозможно как изобрести вечный двигатель, так и устроить абсолютно все отношения. Если у нас сегодня 90 тысяч юридических лиц, это ИП, ЧП, много вопросов, которые касаются самозанятости, сегодня дистанционная занятость. То, что еще предстоит проработать, увидеть практику и найти те приемлемые решения, которые бы защищали человека.
Как можно усовершенствовать защиту работников иностранных компаний
Юлия Огнева:
Михаил Орда:
Есть и другие сегодня вопросы. Это вопросы, связанные с особыми условиями труда.
Сегодня проработан вопрос о том, чтобы скорректировать эти понятия, уточнить. Чтобы у человека не страдали его права в этой части. Для того, чтобы если все-таки по состоянию здоровья, когда он работал 20 лет во вредных условиях и решил выйти на пенсию, у него была пенсия не менее 400 рублей. От 380 до 400 рублей. Наши предложения были приняты, с ними согласились в правительстве. Сегодня идет проработка. В ближайшее время, мы надеемся, этот вопрос будет отрегулирован.
Есть вопросы с предприятиями, которые находятся в стадии экономической несостоятельности, так называемого банкротства. Только в 2018 году порядка 500 предприятий, которые были ликвидированы. И порядка 5000 человек, которые не получили свой законный заработок, потому что не из чего выплачивать, потому что на предприятии уже по большому счету и продавать-то нечего.
В этом вопросе еще есть большая проблема: не выплачивается за них ФСЗН, то есть люди теряют свой страховой пенсионный стаж. Здесь мы тоже внесли свое предложение. Есть понимание того, чтобы найти эти компенсационные механизмы.
Юлия Огнева:
Михаил Орда:
Если человек предлагает с ним заключить трудовые отношения на бессрочном трудовом договоре, значит, это его законное право
Юлия Огнева:
Михаил Орда:
Юлия Огнева:
Михаил Орда:
«Если молодой человек идет и защищает, он не должен терять трудовой стаж, поскольку он тоже трудится»
Юлия Огнева:
Михаил Орда:
Легко ли профсоюзному лидеру договориться с нанимателем?
Юлия Огнева:
Михаил Орда:
Конечно, в разных случаях по-разному происходит. Есть переговоры, которые проходят достаточно хорошо и достаточно эффективно…
Юлия Огнева:
Михаил Орда:
Юлия Огнева:
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Новости Беларуси. Новой редакцией Трудового кодекса предусмотрена возможность прописывать в коллективном договоре «плюшки» для членов профессиональных союзов,...
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