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Новая редакция Трудового кодекса. 8 вопросов Михаилу Орде

28.07.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новой редакцией Трудового кодекса предусмотрена возможность прописывать в коллективном договоре «плюшки» для членов профессиональных союзов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Конечно, базовый набор регулирования трудовых отношений должен быть абсолютно для всех. Но профсообщество может проявить свою активность в защите прав работников и договориться с нанимателем о дополнительных привилегиях.

Юлия Огнева, СТВ:
Вообще правды ради надо сказать, что новая редакция Трудового кодекса – это большой совместный труд Министерства по труду и социальной защите, иных министерств и ведомств, депутатов. И Федерации профсоюзов Беларуси.

Прокомментировать нововведения и рассказать о планах на ближайшую перспективу мы попросили председателя ФПБ Михаила Орду.

Новая редакция Трудового кодекса. 8 вопросов Михаилу Орде

«Сегодня невозможно как изобрести вечный двигатель, так и устроить абсолютно все отношения»

Юлия Огнева:
Михаил Сергеевич, главная тема – изменения в Трудовой кодекс. Проделана без преувеличения колоссальная работа. В том числе Федерацией профсоюзов Беларуси. Некоторые нормы вы отстаивали прямо с таким очень серьезным упорством. Скажите, в целом вы удовлетворены? Вас услышали?

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Безусловно, мы принимали самое активное участие в том, чтобы те нормы, которые требуют своего изменения, или те нормы, куда необходимо внести новшества, дополнения, и те нормы, которые требуют своего совершенствования, были отрегулированы.

Все вот эти вопросы, эти новшества мы определяли в своей работе над Трудовым кодексом именно из того, какие к нам поступают обращения, какие поступают жалобы.

Сегодня не все обладают правовой грамотностью. Только за первое полугодие в более 80 случаях мы представляли интересы людей в судах, когда мы помогаем составить исковые заявления и в самом суде представляем интересы. Более 24 незаконно уволенных человек нам удалось восстановить обратно на работу, когда к ним были применены незаконные правила, нормы с нарушением. Более 900 тысяч вернули незаконно удержанных или не выплаченных денежных средств.

Новая редакция Трудового кодекса. 8 вопросов Михаилу Орде

Правовая инспекция 21 530 нарушений выявила за это полугодие в области трудового права. В более чем 92 % случаях наниматель в ответ на нах иск-предписание устранил эти нарушения.

Можно сказать: а все-таки удалось ли найти то, что на 100 % всех устроило? Конечно, не удалось. Сегодня невозможно как изобрести вечный двигатель, так и устроить абсолютно все отношения. Если у нас сегодня 90 тысяч юридических лиц, это ИП, ЧП, много вопросов, которые касаются самозанятости, сегодня дистанционная занятость. То, что еще предстоит проработать, увидеть практику и найти те приемлемые решения, которые бы защищали человека.

Новая редакция Трудового кодекса. 8 вопросов Михаилу Орде

Как можно усовершенствовать защиту работников иностранных компаний

Юлия Огнева:
Уже есть такие нормы, которые, вы видите, надо усовершенствовать? Например, то, что вы говорили на пресс-конференции о защите работников, которые трудятся на иностранную компанию.

Михаил Орда:
Мы с Парком высоких технологий договорились о том, что в сентябре, не откладывая далеко, проведем совместное рабочее совещание, где постараемся найти предложения или посмотреть из практики, как можно защитить сегодня права людей.

Есть и другие сегодня вопросы. Это вопросы, связанные с особыми условиями труда.

Сегодня проработан вопрос о том, чтобы скорректировать эти понятия, уточнить. Чтобы у человека не страдали его права в этой части. Для того, чтобы если все-таки по состоянию здоровья, когда он работал 20 лет во вредных условиях и решил выйти на пенсию, у него была пенсия не менее 400 рублей. От 380 до 400 рублей. Наши предложения были приняты, с ними согласились в правительстве. Сегодня идет проработка. В ближайшее время, мы надеемся, этот вопрос будет отрегулирован.

Новая редакция Трудового кодекса. 8 вопросов Михаилу Орде

Есть вопросы с предприятиями, которые находятся в стадии экономической несостоятельности, так называемого банкротства. Только в 2018 году порядка 500 предприятий, которые были ликвидированы. И порядка 5000 человек, которые не получили свой законный заработок, потому что не из чего выплачивать, потому что на предприятии уже по большому счету и продавать-то нечего.

В этом вопросе еще есть большая проблема: не выплачивается за них ФСЗН, то есть люди теряют свой страховой пенсионный стаж. Здесь мы тоже внесли свое предложение. Есть понимание того, чтобы найти эти компенсационные механизмы.

Юлия Огнева:
До конца года это может разрешиться?

Михаил Орда:
Мы все-таки надеемся, что это произойдет в этом полугодии.

Новая редакция Трудового кодекса. 8 вопросов Михаилу Орде

Если человек предлагает с ним заключить трудовые отношения на бессрочном трудовом договоре, значит, это его законное право

Юлия Огнева:
Более 70 % работников сейчас работают по контрактам, по срочным контрактам. И с каждым годом количество контрактников растет. То есть бессрочные договоры могут кануть в Лету. Скажите, вот эта ситуация – она нормальная?

Михаил Орда:
У нас сегодня трудовое законодательство определяет три правовые формы заключения трудовых отношений. Это на выбор и нанимателя, и трудящегося. Если человек приходит на работу и предлагает с ним заключить трудовые отношения на бессрочном трудовом договоре, значит, это его право. Законное право, которое сегодня прописано в Трудовом кодексе.

Юлия Огнева:
Но наниматель-то не очень идет навстречу.

Михаил Орда:
Если наниматель не идет навстречу, это опять диалог. Мы говорим о том, что это должно устроить обе стороны. Нет такого большого роста, чтобы сегодня контракты с каждым годом очень сильно прирастали.

Новая редакция Трудового кодекса. 8 вопросов Михаилу Орде

«Если молодой человек идет и защищает, он не должен терять трудовой стаж, поскольку он тоже трудится»

Юлия Огнева:
Как ФПБ относится к идее Министерства обороны включать службу в армии в трудовой стаж?

Михаил Орда:
Мы относимся к этому абсолютно положительно, потому что сегодня, если молодой человек идет и защищает – призывается, исполняет воинский долг – он не должен терять трудовой стаж, поскольку он тоже трудится. И этот труд называется защитой суверенитета, защитой своего государства.

Новая редакция Трудового кодекса. 8 вопросов Михаилу Орде

Легко ли профсоюзному лидеру договориться с нанимателем?

Юлия Огнева:
Поправками в Трудовой кодекс в том числе расширены возможности для деятельности профсоюзов. Я имею в виду коллективные договоры, в которых могут быть прописаны дополнительные возможности для членов профсоюзов. Это, безусловно, повысит значимость. Но вопрос в другом: по вашему опыту, легко ли сейчас профсоюзному лидеру договориться с нанимателем?

Михаил Орда:
Сколько случаев, столько историй. Здесь нельзя сказать, легко или нелегко. Все зависит и от компетенции людей, и от восприятия, и от культуры, и от сознания того, что сегодня необходимо во всем договариваться.

Конечно, в разных случаях по-разному происходит. Есть переговоры, которые проходят достаточно хорошо и достаточно эффективно…

Новая редакция Трудового кодекса. 8 вопросов Михаилу Орде

Юлия Огнева:
А если не удается договориться?

Михаил Орда:
Если не удается, безусловно, подключается Федерация профсоюзов Беларуси. Мы реагируем на это очень быстро, оперативно, и все-таки призываем сесть за стол переговоров и найти компромиссы. Потому что нет компромисса – значит, нет согласия. Нет согласия, значит, есть конфликт, а этого не должно быть, и в этом все стороны должны быть заинтересованы.

Юлия Огнева:
В общем, ваши двери всегда открыты.

Люди в материале: Михаил Орда, Юлия Огнева
 
 
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Новости Беларуси. Новой редакцией Трудового кодекса предусмотрена возможность прописывать в коллективном договоре «плюшки» для членов профессиональных союзов,...
 
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