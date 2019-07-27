Застройщик прокомментировал дело о покупке бизнесменом 11 квартир в «Маяке Минска» за 10% цены

Источник материала: Tut.by

Компания «Зомекс Инвестмент», у которой бизнесмен Михаил Здункевич купил 11 квартир за 10% от цены в «Маяке Минска», прокомментировала эту ситуацию. Как застройщик побуждал его вернуть долги и что будет делать дальше — в материале.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Напомним, бизнесмен Михаил Здункевич в 2016 году купил у компании «Зомекс Инвестмент» 11 квартир общей стоимостью 2,42 млн рублей за 10% от цены. Потом он перепродал эти квартиры другим людям по цене ниже рынка, но деньги застройщику не вернул. В итоге Здункевича осудили на 9 лет за мошенничество и неуплату налогов. Отметим, что «Зомекс Инвестмент» исковых требований к Здункевичу не предъявлял, но после вступления приговора в силу имеет право потребовать возврата своих квартир.

Финансовый директор ИООО «Зомекс Инвестмент» Павел Овчаров говорит, что на протяжении почти трех лет представители компании неоднократно общались и встречались со Здункевичем, чтобы побудить его исполнить договорные обязательства по оплате квартир.

— Но наши многочисленные встречи, его расписки и документальные подтверждения о планах перечисления денежных средств в адрес ИООО «Зомекс Инвестмент» раз за разом не приносили положительного результата.

Учитывая громкий резонанс о крупной единовременной покупке квартир в Минске, налоговые органы провели проверку, которая установила, что Здункевич не уплатил налоги.

— Неисполнение Здункевичем долговых обязательств, а также возбужденное в отношении его уголовное дело вынудило ИООО «Зомекс Инвестмент» принять решение о передаче материалов в правоохранительные органы Республики Беларусь на предмет возмещения ущерба предприятию. По результатам проверки нам стало известно, что Здункевич уже перепродал квартиры, не исполнив договорных обязательств.

После вступления приговора в силу в «Зомекс Инвестмент» проведут встречи со всеми покупателями Здункевича, говорит Овчаров.