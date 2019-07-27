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Застройщик прокомментировал дело о покупке бизнесменом 11 квартир в «Маяке Минска» за 10% цены
Источник материала: Tut.by
Компания «Зомекс Инвестмент», у которой бизнесмен
Напомним, бизнесмен Михаил Здункевич в 2016 году
Финансовый директор ИООО «Зомекс Инвестмент» Павел Овчаров говорит, что на протяжении почти трех лет представители компании неоднократно общались и встречались со Здункевичем, чтобы побудить его исполнить договорные обязательства по оплате квартир.
— Но наши многочисленные встречи, его расписки и документальные подтверждения о планах перечисления денежных средств в адрес ИООО «Зомекс Инвестмент» раз за разом не приносили положительного результата.
Учитывая громкий резонанс о крупной единовременной покупке квартир в Минске, налоговые органы провели проверку, которая установила, что Здункевич не уплатил налоги.
— Неисполнение Здункевичем долговых обязательств, а также возбужденное в отношении его уголовное дело вынудило ИООО «Зомекс Инвестмент» принять решение о передаче материалов в правоохранительные органы Республики Беларусь на предмет возмещения ущерба предприятию. По результатам проверки нам стало известно, что Здункевич уже перепродал квартиры, не исполнив договорных обязательств.
После вступления приговора в силу в «Зомекс Инвестмент» проведут встречи со всеми покупателями Здункевича, говорит Овчаров.
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Как компания побуждала уже осужденного бизнесмена вернуть долги и что будет делать дальше - в материале.
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