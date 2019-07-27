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Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Со вкусом и знанием дела. Известный американский актер, продюсер, музыкант и мастер боевых искусств Стивен Сигал вновь приехал в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Программа Стивена Сигала в нашей стране началась с деловой встречи – гость посетил Минский завод виноградных вин и провел переговоры о сотрудничестве.
Все такой же молодой, как в легендарных боевиках, в неизменной куртке от кимоно, составляющей часть запоминающегося образа. Стивен Сигал пока не раскрывает замыслов, деловито осматривает производство, изучает, как в Беларуси делают винодельческую продукцию.
Цех шампанизации – именно тут делают праздничный напиток. Звездный гость сравнивает, как игристое производится в США и Беларуси, отмечает современные технологии и новейшее оборудование. А показывает ему предприятие генеральный директор Минского завода виноградных вин Иван Троцкий – единственный в Беларуси доктор технических наук в области виноградного виноделия.
Минский завод виноградных вин – известный белорусский производитель. Использует только качественное сырье. В портфеле предприятия винодельческие напитки из Франции, Италии, Испании, Аргентины, Грузии. Почти 20 лет назад компания заключила договор со стратегическим партнером в Молдове Vinaria din Vale, который обеспечивает стадию первичного виноделия: посадку и возделывание лозы, сбор винограда, производство виноматериалов.
Стивен Сигал, актер:
Из Молдовы в Беларусь путь качественного продукта занимает всего около суток. А современные технологии позволяют сохранить все качества виноматериала. В Минске занимаются вторичным виноделием – розливом напитков в бутылки по современной технологии холодного розлива. Ее суть в том, что продукт при этом не нагревают.
Вместо этого он проходит через систему специальных фильтров, благодаря чему сохраняет все качества. Розлив таким способом маркируется дополнительными надписями.
По Беларуси Стивен Сигал путешествует с супругой. Эрдэнэтуяа Бацук вместе с мужем побывала во многих странах мира и пробовала различные напитки. Сейчас предстоит главный экзамен для бренда «Амбассадор» – экзамен вкуса.
«Советское шампанское» – особая гордость предприятия. Его качество отмечал еще известный винодел, актер и кинокритик Жерар Депардье во время своей поездки в Минск. Сейчас напитком впечатлен и Стивен Сигал. Секрет в том, что продукт под этим брендом производится по требованиям государственного стандарта 1937 года методом индивидуальной шампанизации в акротофорах. Технология позволяет выпускать игристое в больших объемах и в коротких срок. Шампанизация в бутылках (так делают во Франции) может занимать год, а акратофор позволяет сократить это время до трех месяцев. С нынешними технологиями Минский завод может выпускать до 1 миллиона бутылок в месяц.
Стивен Сигал:
Кроме американского у актера есть еще и российское гражданство. Стивен Сигал хотел бы вновь вернуться к виноделию, но уже в России, и сотрудничать с минским заводом. По словам Сигала, продукция, произведенная в Беларуси, ничем не уступает американской.
На Минском заводе виноградных вин выпускают более 120 наименований продукции. За время встречи Стивен Сигал определил свои предпочтения.
Стивен Сигал:
Приятно впечатлила и цена.
Стивен Сигал:
Мастер восточных единоборств обратил особое внимание на напиток «Кровь дракона». Ведь по восточному гороскопу мистер Сигал – дракон.
Стивен Сигал:
Белорусский бренд «Амбассадор», под которым выпускают целую линейку винодельческой продукции, оценили во многих странах. Минский завод завоевал награды престижных международных конкурсов. Продукция поставляется во многие страны как ближнего зарубежья, так и в Соединенные Штаты, страны Ближнего Востока. Компания расширяет присутствие на мировых рынках. В географии поставок – страны Балтии, Казахстан, Китай.
Иван Троцкий, генеральный директор Минского завода виноградных вин:
География поставок будет расширяться, как и ассортимент. Возможно, при участии Стивена Сигала. Итогом встречи стало решение о налаживании сотрудничества. Будет ли это выпуск именного бренда или же иные формы взаимодействия – стороны еще уточнят. Очевидно главное: у белорусского предприятия появился еще один хороший друг и партнер на мировых рынках.
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Новости Беларуси. Со вкусом и знанием дела. Известный американский актер, продюсер, музыкант и мастер боевых искусств Стивен Сигал вновь приехал в Беларусь,...
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