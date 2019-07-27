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Нововведения в Трудовом кодексе. Рассказываем максимально понятно

28.07.2019 22:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе Президент подписал закон об изменениях в  Трудовой кодекс. В СМИ об этом говорили подробно, но давайте еще раз об основных новациях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Нововведения в Трудовом кодексе. Рассказываем максимально понятно

Одно из самых ожидаемых изменений касается контрактной формы найма. Изменены подходы к продлению контрактов с добросовестными работниками. При устройстве на предприятие контракт может быть заключен минимум на год. Если спустя это время работник не нарушал трудовую дисциплину, готов продлить контракт, и наниматель тоже в этом заинтересован, то срок продления должен быть до истечения максимального – 5 лет.

Чтобы было понятнее: если по новому контракту вы отработали год и не нарушали трудовую дисциплину, согласны продолжать работать и наниматель не против этого, то он обязан продлить срок действия контракта на четыре года. Если изначально контракт заключался на два года, тогда продление на три. То есть в сумме должно получиться пять.

Но главное: в новой редакции кодекса сохраняется основной принцип – свобода заключения контракта и трудового договора. Хотите – заключайте, хотите – нет. Хотите – продляйте, хотите – нет. Хотите, продляйте на четыре, хотите – на три, два или один год. Тут все зависит от того, как договоритесь с нанимателем.

Нововведения в Трудовом кодексе. Рассказываем максимально понятно

Важным является и узаконивание дистанционной работы. Но здесь главное не путать с фрилансом. Дистанционные работники не находятся там, где их наниматель, но они связаны с ним продолжительными официально оформленными трудовыми отношениями. А фрилансеры – самозанятые люди, которые выполняют разовые заказы за оплату и никому не подчиняется. Так вот, теперь работники, которые трудятся в мобильном режиме, имеют такие же права и обязанности, как и трудящиеся в офисах. Но, опять-таки, по договоренности с нанимателем.

Нововведения в Трудовом кодексе. Рассказываем максимально понятно

Нововведения для мам и пап. После вступления изменений в силу женщины, у которых есть дети до трех лет, смогут ездить в командировки, работать в выходные и праздничные дни, а также брать сверхурочную работу.

Нововведения в Трудовом кодексе. Рассказываем максимально понятно

И, пожалуй, один из самых обсуждаемых пунктов: отцы и отчимы смогут требовать неоплачиваемый декретный отпуск сроком до 14 дней. Его можно будет взять в любой момент, пока ребенку не исполнится полгода.

В обществе обсуждается в основном срок отпуска и почему он без сохранения зарплаты. Здесь надо понимать: вот такие условия гарантирует государство. Но никто не запрещает нанимателю прописать в коллективном договоре и любое количество дней, и то, будут они оплачиваться, и если да, то как. Здесь важную роль могут сыграть профсоюзы.

Нововведения в Трудовом кодексе. Рассказываем максимально понятно

Кстати, о профсоюзах. Новой редакцией кодекса предусмотрена возможность прописывать в коллективном договоре «плюшки» для членов профессиональных союзов. Конечно, базовый набор регулирования трудовых отношений должен быть абсолютно для всех. Но профсообщество может проявить свою активность в защите прав работников и договориться с нанимателем о дополнительных привилегиях.

Надо сказать, что новая редакция Трудового кодекса – это большой совместный труд Министерства по труду и социальной защите, иных министерств и ведомств, депутатов. И Федерации профсоюзов Беларуси.

Новая редакция Трудового кодекса. 8 вопросов Михаилу Орде

Люди в материале: Юлия Огнева
 
 
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Новости Беларуси. На неделе Президент подписал закон об изменениях в  Трудовой кодекс. В СМИ об этом говорили подробно, но давайте еще раз об основных новациях,...
 
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