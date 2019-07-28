Туристу на заметку: в какой из прибалтийских стран самые отзывчивые водители

Источник материала: Tut.by

В Прибалтике провели опрос среди местных жителей, чтобы выяснить, водители каких прибалтийских стран наиболее отзывчивые. Эстония — на первом месте, сообщает Delfi.lt со ссылкой на исследование страховой компании Gjensidige.





Доброжелательность водителей в странах Балтии неодинакова. 14% эстонцев, 6% литовцев и 4% латвийцев останавливаются и предлагают помощь, когда видят на дороге автомобиль, у которого случились проблемы. Почти половина (49%) респондентов из Эстонии, заметив неладное, замедляются и оценивают необходимость помощи, в то время как в Латвии и Литве треть (33%) водителей готовы остановиться.

Большинство людей, которые никогда не останавливались, чтобы помочь, находится в Литве (13%), а наименьшее — в Эстонии (6%), тогда как в Латвии одна десятая владельцев автомобилей никогда не предлагает помощь.





— Придорожная помощь свидетельствует не только о наших привычек вождения, но и об общей культуры страны — насколько мы склонны обращать внимание на потребности другого человека, насколько мы замечаем тех, кто нуждается в помощи, насколько мы хотим помочь другому человеку, попавшему в неприятность. Доброжелательность на дороге — это один из факторов, с помощью которого мы можем говорить о нашем общем поведении на дороге, уважении к другим водителям. Опрос показывает положительную тенденцию — вас не оставят в беде в Прибалтике — водители обращают внимание на водителей на дороге и готовы помочь, если они видят необходимость в помощи, — сказал Марюс Юндулас, генеральный директор Gjensidige.





Молодое поколение литовских водителей особенно доброжелательно — они гораздо чаще говорят, что хотят помочь водителю, который остановился на дороге. Более опытные молодые водители внимательнее изучают ситуацию на дорогах и решают, могут ли они помочь.

В Эстонии половина опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет сказали, что они замедляются и оценивают потребность в помощи. В Латвии таких водителей 41%, в Литве — 35%. Водители среднего возраста (35−44 года) в Литве с большей вероятностью остановятся, если увидят, что водитель останавливает автомобили на дороге.