ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туристу на заметку: в какой из прибалтийских стран самые отзывчивые водители

28.07.2019 23:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Прибалтике провели опрос среди местных жителей, чтобы выяснить, водители каких прибалтийских стран наиболее отзывчивые. Эстония — на первом месте, сообщает Delfi.lt со ссылкой на исследование страховой компании Gjensidige.


Доброжелательность водителей в странах Балтии неодинакова. 14% эстонцев, 6% литовцев и 4% латвийцев останавливаются и предлагают помощь, когда видят на дороге автомобиль, у которого случились проблемы. Почти половина (49%) респондентов из Эстонии, заметив неладное, замедляются и оценивают необходимость помощи, в то время как в Латвии и Литве треть (33%) водителей готовы остановиться.

Большинство людей, которые никогда не останавливались, чтобы помочь, находится в Литве (13%), а наименьшее — в Эстонии (6%), тогда как в Латвии одна десятая владельцев автомобилей никогда не предлагает помощь.


— Придорожная помощь свидетельствует не только о наших привычек вождения, но и об общей культуры страны — насколько мы склонны обращать внимание на потребности другого человека, насколько мы замечаем тех, кто нуждается в помощи, насколько мы хотим помочь другому человеку, попавшему в неприятность. Доброжелательность на дороге — это один из факторов, с помощью которого мы можем говорить о нашем общем поведении на дороге, уважении к другим водителям. Опрос показывает положительную тенденцию — вас не оставят в беде в Прибалтике — водители обращают внимание на водителей на дороге и готовы помочь, если они видят необходимость в помощи, — сказал Марюс Юндулас, генеральный директор Gjensidige.


Молодое поколение литовских водителей особенно доброжелательно — они гораздо чаще говорят, что хотят помочь водителю, который остановился на дороге. Более опытные молодые водители внимательнее изучают ситуацию на дорогах и решают, могут ли они помочь.

В Эстонии половина опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет сказали, что они замедляются и оценивают потребность в помощи. В Латвии таких водителей 41%, в Литве — 35%. Водители среднего возраста (35−44 года) в Литве с большей вероятностью остановятся, если увидят, что водитель останавливает автомобили на дороге.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодое поколение литовских водителей особенно доброжелательно - они гораздо чаще говорят, что хотят помочь водителю, который остановился на дороге.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нововведения в Трудовом кодексе. Рассказываем максимально понятно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика