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В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»

28.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»

Ее маршрут пролег между двумя городами-побратимами – от Белостока до Гродно

На старт вышли участники 2001-2002 годов рождения из нескольких стран: Беларуси, Польши, Латвии, Эстонии, Германии и России.

В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»
В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»

Международную велогонку можно назвать массовой – за первенство в ней боролись почти 100 спортсменов. И это немудрено, ведь история этого спортивного мероприятия насчитывает уже более 30 лет. У организаторов далеко идущие планы: в следующем году велогонку «Неман» планируют занести в календарь Международного союза велосипедистов UCI. Этот шаг расширит географию состязания и привлечет к участию десятки стран.

В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»
В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»
В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»
В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»
В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»

Велогонка состояла из пяти этапов разной протяженности. К пятому этапу на дистанцию 100 километров подошли 77 велогонщиков, до финиша не дошли два спортсмена. Средняя скорость победителя 5-го этапа составила около 44 км/ч.

Награждение победителей прошло в центре Гродно на Советской площади. В тройке лидеров места распределились следующим образом: третьими стала команда спортсменов из Гомельской области, второе место у россиян (Санкт-Петербург), победу одержала команда из Польши – SMS ŚWIDNICA TEAM I.

В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»
В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»
В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»
В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»
В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»
В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»

В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»

В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»

Служба информации «ГП»
Фото: Михаил ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Ее маршрут пролег между двумя городами-побратимами – от Белостока до Гродно.  На старт вышли участники 2001-2002 годов рождения из нескольких стран: Беларуси, Польши,...
 
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