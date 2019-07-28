В Гродно сегодня финишировала международная велогонка «Неман»

Источник материала: Вороновская газета





Ее маршрут пролег между двумя городами-побратимами – от Белостока до Гродно.

На старт вышли участники 2001-2002 годов рождения из нескольких стран: Беларуси, Польши, Латвии, Эстонии, Германии и России.







Международную велогонку можно назвать массовой – за первенство в ней боролись почти 100 спортсменов. И это немудрено, ведь история этого спортивного мероприятия насчитывает уже более 30 лет. У организаторов далеко идущие планы: в следующем году велогонку «Неман» планируют занести в календарь Международного союза велосипедистов UCI. Этот шаг расширит географию состязания и привлечет к участию десятки стран.













Велогонка состояла из пяти этапов разной протяженности. К пятому этапу на дистанцию 100 километров подошли 77 велогонщиков, до финиша не дошли два спортсмена. Средняя скорость победителя 5-го этапа составила около 44 км/ч.

Награждение победителей прошло в центре Гродно на Советской площади. В тройке лидеров места распределились следующим образом: третьими стала команда спортсменов из Гомельской области, второе место у россиян (Санкт-Петербург), победу одержала команда из Польши – SMS ŚWIDNICA TEAM I.























Служба информации «ГП»

Фото: Михаил ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/