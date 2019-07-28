Житель деревни Некрашевичи отравился угарным газом

Источник материала: Полымя





28 июля житель деревни Некрашевичи 1967 года рождения едва не стал жертвой собственной беспечности.

Выпив спиртного, закурил и решил прилечь. От горящего окурка начала тлеть постель. К счастью, мужчина вовремя проснулся и смог выбраться из дома, однако получил изрядную дозу угарного газа. Увидев дым, идущий из дома сельчанина, службу 101 вызвал один из соседей погорельца.





Сейчас мужчина находится в Кореличской центральной районной больнице. Его состояние медики оценивают как среднее стабильное.

Как сообщили в Кореличском районном отделе по чрезвычайным ситуациям, за истекший период 2019 года в Кореличском районе произошло 18 пожаров, что на 5 огненных ЧП больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Инна ЛЕЙКО

Фото предоставлено Кореличским РОЧС