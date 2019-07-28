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Житель деревни Некрашевичи отравился угарным газом

28.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Житель деревни Некрашевичи отравился угарным газом

28 июля житель деревни Некрашевичи 1967 года рождения едва не стал жертвой собственной беспечности.

Выпив спиртного, закурил и решил прилечь. От горящего окурка начала тлеть постель. К счастью, мужчина вовремя проснулся и смог выбраться из дома, однако получил изрядную дозу угарного газа. Увидев дым, идущий из дома сельчанина, службу 101 вызвал один из соседей погорельца.

Житель деревни Некрашевичи отравился угарным газом

Сейчас мужчина находится в Кореличской центральной районной больнице. Его состояние медики оценивают как среднее стабильное.

Как сообщили в Кореличском районном отделе по чрезвычайным ситуациям, за истекший период 2019 года в Кореличском районе произошло 18 пожаров, что на 5 огненных ЧП больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Инна ЛЕЙКО

Фото предоставлено Кореличским РОЧС

 
 
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28 июля житель деревни Некрашевичи 1967 года рождения едва не стал жертвой собственной беспечности. Выпив спиртного, закурил и решил прилечь.
 
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