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Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

29.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Лето — самая яркая, незабываемая пора года. Каждый стремится организовать свой отдых самым наилучшим образом. Для 30 ребят из палаточного лагеря «Ванроўнік» ГУДО “Горецкий районный центр туризма, краеведения и экскурсий для  детей и молодежи”, который работал вблизи агрогородка Добрая, самый классный отдых именно в этом туристском лагере. Как сказала начальник лагеря Людмила Тажун, желающих провести время здесь, на природе, вблизи живописного озера, леса — было очень много.

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Даже несмотря на неблагоприятную погоду, которая  устроила юным туристам, отдыхающим в палаточном лагере, настоящие испытания на прочность, в  виде проливных дождей и холода, ребята нисколько не жалели о своем выборе. Здесь под руководством опытных инструкторов и воспитателей они учились ставить палатки,организовывать быт и готовить еду, разводить костер, преодолевать туристскую полосу и выполнять много других заданий. Также пели песни у костра, играли в волейбол и шахматы, соревновались с ребятами из лагеря “Лира”, организовывали совместные мероприятия и турниры, дискотеки и вечера отдыха.

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Лето — самая яркая, незабываемая пора года. Каждый стремится организовать свой отдых самым наилучшим образом. Для 30 ребят из палаточного лагеря «Ванроўнік» ГУДО...
 
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