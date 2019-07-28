Возле Доброй сделали палаточный лагерь для школьников – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Лето — самая яркая, незабываемая пора года. Каждый стремится организовать свой отдых самым наилучшим образом. Для 30 ребят из палаточного лагеря «Ванроўнік» ГУДО “Горецкий районный центр туризма, краеведения и экскурсий для детей и молодежи”, который работал вблизи агрогородка Добрая, самый классный отдых именно в этом туристском лагере. Как сказала начальник лагеря Людмила Тажун, желающих провести время здесь, на природе, вблизи живописного озера, леса — было очень много.

















Даже несмотря на неблагоприятную погоду, которая устроила юным туристам, отдыхающим в палаточном лагере, настоящие испытания на прочность, в виде проливных дождей и холода, ребята нисколько не жалели о своем выборе. Здесь под руководством опытных инструкторов и воспитателей они учились ставить палатки,организовывать быт и готовить еду, разводить костер, преодолевать туристскую полосу и выполнять много других заданий. Также пели песни у костра, играли в волейбол и шахматы, соревновались с ребятами из лагеря “Лира”, организовывали совместные мероприятия и турниры, дискотеки и вечера отдыха.

































































Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова