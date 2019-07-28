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Мнение: каким он запомнится нам, этот День города-2019

29.07.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

27 июля 2019 года город накрыла волна празднований в честь дня города и в преддверии тысячелетия Бреста. Начиная с торжественного открытия фонтана на Советской и до грандиозных концертов на площади Ленина и ежегодного фестиваля «Экватор-фест» на Гаврилова, эта волна взбудоражила жителей города над Бугом и не утихает до сих пор.

Мнение: каким он запомнится нам, этот День города-2019

Соцсети наполнены видеозаписями с концертов и счастливыми фотографиями людей, которые называют вчерашний день «незабываемым» и «удивительным». Давайте же немного отмотаем время назад и посмотрим, как всё начиналось.

Мнение: каким он запомнится нам, этот День города-2019

Маленькие домики стали «окружать» ТЦ «Экватор» ещё в пятницу: устанавливалась главная сцена, ставились палатки, раздавались указания. Утром в 8.00 жителей Востока разбудили первые аккорды гитары – начался саунд-чек. Машины начали разгружать разные диковинные товары, сувениры, декораторы начали оформлять фотозоны, к своему открытию готовился фудкорт. К 10 утра «Экватор-фест» наполнился радостными малышами и счастливыми родителями. Кругом звенел смех, играла музыка, шумел фонтан, яркое солнце отражалось в мыльных пузырях, в воздухе ощущался аромат сладкой ваты, попкорна и свежей выпечки. С 12 часов началась развлекательная программа на Главной и Малой сценах фестиваля. 

Мнение: каким он запомнится нам, этот День города-2019

На протяжении всего дня праздничная атмосфера и улыбки людей наполняли город, и важной составляющей этого процесса был фестиваль. С каждым часом людей становилось всё больше – брестчане наслаждались выступлением таких групп, как «КА МА ДА», «Сразу май», «Sparkle Sand», «8soten и Kassia», «Мандарины», тепло встречали французского гостя Mourad Bouraoui, известную белорусскую группу Nizkiz и многих других. Но изюминкой вечера, безусловно, осталась российская поп-группа «Градусы», на которую, казалось, собрался весь Брест! Со сцены звучали такие хиты, как «Режиссер», «Голая», «Я всегда помню о главном». Градус в толпе поднимался всё выше и выше: все пели, танцевали, смеялись. В конце, под финальную песню, праздник завершил красивый фейерверк. Вот таким вот был этот яркий вечер.

Мнение: каким он запомнится нам, этот День города-2019

По-настоящему порадовала организация в этом году: было много места для детей (бесплатные игровые площадки, аниматоры, интересные конкурсы и большие плюшевые звери, которые дарили жаркие объятия), семьи могли расположиться на удобных поддонах, из которых были выстроены столики и лавки, у бесплатного био-туалета почти не было очередей, а в инфо-центре вам всегда были готовы помочь. На сцене проходили розыгрыши и флешмобы.

Мнение: каким он запомнится нам, этот День города-2019

И если «Экватор-фэст» был больше семейным и молодёжным мероприятием, то площадь Ленина стала прибежищем для ценителей классического искусства. Сначала праздничный концерт "Вечерняя симфония тысячелетия", а на следующий день и фестиваль «Классика у ратуши с Velcom| / А1», о котором вы можете почитать подробнее здесь, покорил сердца жителей города над Бугом своей программой.

Мнение: каким он запомнится нам, этот День города-2019

В это же время в другой части города для любителей активного отдыха был проведён волнующий матч между «РУХ» и «ДИНАМО-БРЕСТ».

Мнение: каким он запомнится нам, этот День города-2019

Таким образом, каждый брестчанин смог отпраздновать День своего города там, где захотел. Это был отличный праздник, и мы верим, что Брест и дальше будет цвести и хорошеть, а мы постараемся сделать всё возможное, чтобы помочь ему в этом!

 
Теги: Брест
 
 
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  27 июля 2019 года город накрыла волна празднований в честь дня города и в преддверии тысячелетия Бреста. Начиная с торжественного открытия фонтана на Советской и...
 
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