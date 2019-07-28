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На улице Октябрьской революции установили новый светофор для пешеходов
29.07.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Давненько что-то у нас не появлялось никаких новых светофорных объектов. И вот - появился! На улице Октябрьской революции. Для пешеходов, с кнопкой, на переходе напротив вторых "свечек". Ещё одним нерегулируемым переходом меньше.
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