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На улице Октябрьской революции установили новый светофор для пешеходов

29.07.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Давненько что-то у нас не появлялось никаких новых светофорных объектов. И вот - появился! На улице Октябрьской революции. Для пешеходов, с кнопкой, на переходе напротив вторых "свечек". Ещё одним нерегулируемым переходом меньше.

На улице Октябрьской революции установили новый светофор для пешеходов

На улице Октябрьской революции установили новый светофор для пешеходов

На улице Октябрьской революции установили новый светофор для пешеходов

На улице Октябрьской революции установили новый светофор для пешеходов

На улице Октябрьской революции установили новый светофор для пешеходов

На улице Октябрьской революции установили новый светофор для пешеходов

На улице Октябрьской революции установили новый светофор для пешеходов

На улице Октябрьской революции установили новый светофор для пешеходов

На улице Октябрьской революции установили новый светофор для пешеходов

На улице Октябрьской революции установили новый светофор для пешеходов

На улице Октябрьской революции установили новый светофор для пешеходов

 
 
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  Давненько что-то у нас не появлялось никаких новых светофорных объектов. И вот - появился! На улице Октябрьской революции. Для пешеходов, с кнопкой, на переходе...
 
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