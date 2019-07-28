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Нет времени объяснять, просто кликай, если не хочешь внезапно остаться без "света"
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Источник материала:
Виртуальный Брест
Важная информация для пользователей электросетей, традиционно публикуемая в воскресенье, никуда не делась. Как всегда, на неделе кого-то ждут плановые отключения.
Мы лишь можем развести руками и проинформировать вас об этом событии.
Брест
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|29.07.2019 09:00
|29.07.2019 16:00
|ул. Мицкевича 44
|Работы в ТП-165
|2
|29.07.2019 09:00
|29.07.2019 17:00
|ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21
|Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253
|3
|30.07.2019 09:00
|30.07.2019 16:00
|ул.Советская 24,28,30,32,28/1,30/1,30/2; ул. Пушкинская 29,29/1
|Работы в ТП-22
|4
|30.07.2019 09:00
|30.07.2019 17:00
|ул. Красная 3-15, 4-18, пер 1-й Северный 5-29,2-32, ул. Красногвардейская 13
|Работы на Л-2 от ТП-105
|5
|30.07.2019 09:00
|30.07.2019 15:00
|ул.Куйбышева 21-25, 28/1-40; ул.Пушкинская 31,35; ул. Маяковского 32/1
|Работы на Л-1 от ТП-156
|6
|31.07.2019 09:00
|31.07.2019 17:00
|ул. Боброва 2-20, 5-31, ул.Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20
|Работы на Л-3 от ТП-105
|7
|31.07.2019 09:00
|31.07.2019 17:00
|ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21
|Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253
|8
|31.07.2019 11:00
|31.07.2019 16:00
|Ул. Набережная 28,30 ул. МОПРа 10/1,12,17,19
|Работы в ТП-57
|9
|01.08.2019 09:00
|01.08.2019 17:00
|ул. Северная 49-51, 50-60, ул. Карасёва 43-81,54-90
|Работы на Л-4 от ТП-105
|10
|02.08.2019 09:00
|02.08.2019 17:00
|ул. Боброва 28-66/1, 39-73, ул. Крестьянская 17-31, 89-109, ул. Фортечная 56/1,134 кв.1,2,3;164-170
|Работы на Л-1 от ТП-105
Брестский район
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|29.07.2019 09:00
|29.07.2019 17:00
|Ковердяки ул. Звёздная ул.Приозерная ул Молодёжная ул. Солнечная Молодёжный тупик ул. Строительная ул Спортивная
|кап ремонт КТП287
|2
|30.07.2019 09:00
|30.07.2019 17:00
|Остромечево ул Кириченко д.21-53
|кап ремонт КТП938
|3
|30.07.2019 09:00
|30.07.2019 17:00
|Черск ул. Центральная пер.Заречный ул Зелёная
|кап ремонт КТП595
|4
|30.07.2019 09:00
|30.07.2019 17:00
|полигон Брестэнерго Мухавец
|ремонтные работы на ВЛ10кв
|5
|31.07.2019 09:00
|31.07.2019 17:00
|Скоки ул Мира д40. 42. 27. 26/5. 26/2. 26/4. 25/4а. 25/7. 25/6. 1. 2. 6. улЖелезнодорожная
|кап ремонт ру04кв в ТП493
|6
|31.07.2019 09:00
|31.07.2019 17:00
|д. Сколдычи агр.Чернавчицы ул.Трудовая ул. Набережная ул.Полевая ул.Карьерная ул.Виноградная ул. Кленовая пер. Северный
|кап ремонт ВЛ10кв
|7
|01.08.2019 09:00
|01.08.2019 17:00
|агр.Чернавчицы ул. Молодёжная ул.Спокойная ул.Иркутско-Пинских дивизий пер. Солнечный Клуб. Сельский совет
|кап ремонт КТПП678
|8
|01.08.2019 09:00
|01.08.2019 17:00
|д.Омелино ул.Луговая ул.Октябрьская д.13-70
|кап ремонт ВЛ10кв598
|9
|01.08.2019 09:00
|01.08.2019 17:00
|д.Гута
|кап ремонтВЛ10кв519
|10
|02.08.2019 09:00
|02.08.2019 17:00
|д.Омелино ул.Брестскаяд.1-14 улОктябрьская д.1-14
|кап ремонт ТП769
Теги
: Брест
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Важная информация для пользователей электросетей, традиционно публикуемая в воскресенье, никуда не делась. Как всегда, на неделе кого-то ждут плановые...
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