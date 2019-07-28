Источник материала: Виртуальный Брест

Важная информация для пользователей электросетей, традиционно публикуемая в воскресенье, никуда не делась. Как всегда, на неделе кого-то ждут плановые отключения.





Мы лишь можем развести руками и проинформировать вас об этом событии.

Брест

№ Начало Конец Район отключения Причина 1 29.07.2019 09:00 29.07.2019 16:00 ул. Мицкевича 44 Работы в ТП-165 2 29.07.2019 09:00 29.07.2019 17:00 ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253 3 30.07.2019 09:00 30.07.2019 16:00 ул.Советская 24,28,30,32,28/1,30/1,30/2; ул. Пушкинская 29,29/1 Работы в ТП-22 4 30.07.2019 09:00 30.07.2019 17:00 ул. Красная 3-15, 4-18, пер 1-й Северный 5-29,2-32, ул. Красногвардейская 13 Работы на Л-2 от ТП-105 5 30.07.2019 09:00 30.07.2019 15:00 ул.Куйбышева 21-25, 28/1-40; ул.Пушкинская 31,35; ул. Маяковского 32/1 Работы на Л-1 от ТП-156 6 31.07.2019 09:00 31.07.2019 17:00 ул. Боброва 2-20, 5-31, ул.Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20 Работы на Л-3 от ТП-105 7 31.07.2019 09:00 31.07.2019 17:00 ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253 8 31.07.2019 11:00 31.07.2019 16:00 Ул. Набережная 28,30 ул. МОПРа 10/1,12,17,19 Работы в ТП-57 9 01.08.2019 09:00 01.08.2019 17:00 ул. Северная 49-51, 50-60, ул. Карасёва 43-81,54-90 Работы на Л-4 от ТП-105 10 02.08.2019 09:00 02.08.2019 17:00 ул. Боброва 28-66/1, 39-73, ул. Крестьянская 17-31, 89-109, ул. Фортечная 56/1,134 кв.1,2,3;164-170 Работы на Л-1 от ТП-105

Брестский район

№ Начало Конец Район отключения Причина 1 29.07.2019 09:00 29.07.2019 17:00 Ковердяки ул. Звёздная ул.Приозерная ул Молодёжная ул. Солнечная Молодёжный тупик ул. Строительная ул Спортивная кап ремонт КТП287 2 30.07.2019 09:00 30.07.2019 17:00 Остромечево ул Кириченко д.21-53 кап ремонт КТП938 3 30.07.2019 09:00 30.07.2019 17:00 Черск ул. Центральная пер.Заречный ул Зелёная кап ремонт КТП595 4 30.07.2019 09:00 30.07.2019 17:00 полигон Брестэнерго Мухавец ремонтные работы на ВЛ10кв 5 31.07.2019 09:00 31.07.2019 17:00 Скоки ул Мира д40. 42. 27. 26/5. 26/2. 26/4. 25/4а. 25/7. 25/6. 1. 2. 6. улЖелезнодорожная кап ремонт ру04кв в ТП493 6 31.07.2019 09:00 31.07.2019 17:00 д. Сколдычи агр.Чернавчицы ул.Трудовая ул. Набережная ул.Полевая ул.Карьерная ул.Виноградная ул. Кленовая пер. Северный кап ремонт ВЛ10кв 7 01.08.2019 09:00 01.08.2019 17:00 агр.Чернавчицы ул. Молодёжная ул.Спокойная ул.Иркутско-Пинских дивизий пер. Солнечный Клуб. Сельский совет кап ремонт КТПП678 8 01.08.2019 09:00 01.08.2019 17:00 д.Омелино ул.Луговая ул.Октябрьская д.13-70 кап ремонт ВЛ10кв598 9 01.08.2019 09:00 01.08.2019 17:00 д.Гута кап ремонтВЛ10кв519 10 02.08.2019 09:00 02.08.2019 17:00 д.Омелино ул.Брестскаяд.1-14 улОктябрьская д.1-14 кап ремонт ТП769