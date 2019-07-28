В Бресте прошёл фестиваль «Классика у ратуши с Velcom| А1»

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня 28 июля 2019 года, в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, Бресту был сделан потрясающий музыкальный подарок.





Впервые за пять лет существования фестиваля «Классика у ратуши с Velcom | А1» такой концерт прошёл в Бресте. Это событие органично дополнило программу праздничных мероприятий. Местом проведения стала площадь Ленина, где в максимально свободной и неформальной обстановке, причём абсолютно бесплатно, лауреаты и дипломанты международных конкурсов, солисты и музыканты оркестра Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь выступили с яркой программой «Viva, Штраус!».





Сам фестиваль стал результатом инициативы по популяризации классической музыки, которую активно поддержала компания Velcom | А1. Именно она профинансировала и приезд музыкантов, и аренду площадки, и аудио- и видеозапись концерта. Концертную программу составлял сам дирижёр – молодой и талантливый музыкант Андрей Якушев. А насладиться звучанием популярнейших шедевров брестские слушатели смогли благодаря профессионализму участников коллектива Art Music Orchestra.





Праздничная программа «Viva, Штраус!» познакомила брестчан с произведениями двух Иоганнов Штраусов: родоначальника этой музыкальной династии и его сына, более известного, как «короля вальсов». Кроме самих знаменитых вальсов, перенестись в атмосферу венского придворного бала зрителям концерта помогли мазурки, польки, кадрили и другие танцевальные мелодии, а также изящные па минского танцевального коллектива «Фиеста». По словам Андрея Якушева, программа составлялась таким образом, чтобы даже далёкие от классической музыки люди заинтересовались музыкальными шедеврами прошлого.