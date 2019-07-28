Гастрономический тур во Львов: чем угощают на перекрёстке культур?

Источник материала: Виртуальный Брест

Случается так, что отпуск проходит, а вместе с ним тает надежда выбраться отдохнуть в экзотические страны, но желание куда-нибудь съездить и хотя бы ненадолго сменить обстановку становится только сильнее. Да и жара, которая в этом году накрыла «старушку» Европу, не очень-то располагает к поездкам в этот регион.





И если родную «синеокую» вы уже объездили вдоль и поперёк, то стоит обратить внимание на ближайших соседей: во-первых, достаточно близко, во-вторых, никаких виз, в-третьих, ты всех понимаешь, тебя все понимают ­– братские народы всё-таки. Хотя возникает предательская мысль: «Я там уже был и почти всё видел». Но тур выходного дня, который предложили друзья , меня заинтересовал, так как имел гастрономическую направленность.

А как известно, среди славянских кухонь украинская по праву имеет статус наиболее разнообразной и богатой. Национальная кухня даёт возможность поближе познакомиться с культурой народа. Последним аргументом в пользу поездки стали умеренная цена и интересная программа.





Ночной переезд, комфортабельный автобус Volkswagen Crafter на 20 пассажиров, очень внимательный и заботливый руководитель группы. В 9 утра мы прибыли во Львов, основательно позавтракали в «Пузатой хате» и отправились на пешеходную экскурсию по исторической части города.





Нашим экскурсоводом был весьма неординарный человек – школьный учитель литературы, профессиональный музыкант и экскурсовод по совместительству – Юрий Возняк. Так легко, увлечённо и нестандартно рассказывать о Львове может только тот, кто искренне любит свой город и его историю. Благодаря ему мы взглянули на Львов по-новому, с совершенно другой стороны. Экскурсия пролетела на одном дыхании, и только желудок бессовестно напоминал, что уже пора и подкрепиться. К этому времени мы все, благодаря пану Юрию, уже неплохо ориентировались в ресторанах и кафе в пределах старого города. Он заранее рассказал об особенностях некоторых заведений, поэтому каждый из нас уже знал, где хотел бы отобедать. Быстренько заселившись в отель, расположенный в 10-15 минутах ходьбы от центра города, мы отправились обедать.

Надо сказать, что Львов удивительно прекрасный город с богатейшим историческим и архитектурным прошлым, с уютной атмосферой старых узеньких улочек и шумной, праздничной атмосферой рыночных площадей. Здесь каждый найдёт для себя что-то своё. Касается это и многочисленных ресторанчиков, кафе, баров и других заведений, каждое из которых имеет свою изюминку и всеми силами старается завлечь и удивить посетителей. Не берусь перечислять все заведения, в которых удалось побывать в промежутках между посещением музеев, мастерских и подземелий, но уже к окончанию первого дня стало понятно: даже обойти самые популярные ресторанчики и кафе за такой короткий промежуток времени невозможно, тем более попасть в них и насладиться изысканными блюдами. В некоторые очень популярные заведения очередь стояла далеко за пределами входных дверей, но те из нас, кому посчастливилось там оказаться, были в восторге и от интерьера, и от кухни, и от обслуживания.

Приятно удивило большое количество разнообразной живой музыки на улицах: от классической, еврейской и армянской народной музыки до современной. Особенно впечатлил театр пива «Правда», и даже не столько напитками и меню, сколько неформальной атмосферой и шикарным джазовым оркестром, звуки которого просто притягивают сюда посетителей. «Почему театр?» -- спросите вы. Да потому, что назвать это место рестораном просто язык не поворачивается. Это скорее музей, концертный зал, магазин сувениров и ресторан под одной крышей. То же можно сказать и о кафе «Копальня кавы», и о фабрике шоколада, и о мастерской карамели, и о многих других заведениях старого Львова, посещение которых превращается в увлекательное путешествие.





Ночная жизнь города тоже очень оживлённая: благодаря подсветке город смотрится сказочно и совершенно неузнаваемо, многие заведения работают допоздна, и это время общения без границ, где стираются все языковые барьеры и заводятся новые знакомства.

Главное, не забыть дорогу до отеля и его название, а ещё лучше адрес (если вы решите взять такси).

Утро. Мы проснулись!

Скажу честно, если уж быть до конца последовательными и верными гастрономической цели нашего тура, то на завтрак стоило бы выбраться в один из ресторанчиков с фиксированной ценой и шведским столом, но ноги не несли, поэтому позавтракали в отеле и отправились на автобусно-пешеходную экскурсию. Второй день выдался не менее интересным и насыщенным, особенно подстёгивало осознание того, что выезд из Львова планировался на 16.00.

Первым пунктом нашего воскресного маршрута был костёл Святой Эльжбеты или, как сейчас его называют, святых Ольги и Елизаветы, далее Собор Святого Юра, восхитительное и величественное сооружение, которое, постепенно открываясь вашему взору, поражает грандиозностью и великолепием. Именно здесь под храмом в Крипте размещается усыпальница предстоятелей украинской Греко-Католической Церкви - митрополита Андрея Шептицкого, кардиналов Мирослава Ивана Любачевского и Сильвестра Сембратовича.

Далее – Высокий замок. Многие туристы, отправляясь туда, надеются и в самом деле увидеть замок. Но его там нет и не ищите. Название происходит от древнего укрепления Львова — Высокого Замка (в противоположность другому — Низкому замку), который существовал с XIII до 70-х гг. XIX в. На самом деле вы по ступеням поднимитесь на смотровую площадку возвышения, которое называется Замковая гора. Отсюда Львов перед вами как на ладони. Здесь же очень недорого можно приобрести сувениры.





Последним значимым объектом на нашем маршруте стал Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Роскошное здание, настоящее произведение искусства стиля неоренессанс. Его не зря называют «украшением Львова». Именно на его фоне мы сделали общую фотографию на память. После чего у нас оставалось ещё три часа свободного времени, которое каждый из нас потратил по своему усмотрению. За это время мне удалось посетить этнографический музей, вкусно пообедать и осмотреть старинные особняки, устроившись поудобнее в трамвае, следующем по маршруту номер 2.

Ровно в 16.00 мы отправились в обратную дорогу. По пути назад сопровождавший нас представитель фирмы поделился планами о проведении комбинированных туров, т.е. к посещению Львова добавить ещё ночёвку в Карпатах, с посещением замков, водопадов, озёр. Что тут же было с оптимизмом встречено большей частью группы.