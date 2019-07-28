Команда из Германии выиграла в Бресте международный турнир по айсштоку

Источник материала: Виртуальный Брест

27 июля в брестском парке прошёл традиционный международный турнир по айсштоку с участием спортсменов из Беларуси, Германии и Польши. В приграничный город съехались игроки из Гродно, Минска, Пайтинга и Тересполя.





Приятной неожиданностью для белорусских и польских участников соревнований стало то, что к ним померяться силами прибыла клубная команда из немецкого города Пайтинга, ставшая недавно победительницей женского чемпионата Германии по айсштоку. Специалисты этого вида спорта хорошо знают, что такой титул очень сложно завоевать при том количестве клубных команд, которые круглый год играют в айсшток в бундеслиге. Тем ценнее стало их присутствие в Бресте на турнире! Секрет прост - в их составе на матчах в Германии играет легионер из Бреста – неутомимая Ирина Тишук. Она успевает принимать участие в белорусских турнирах и с азартом соревноваться на внутреннем немецком чемпионате. Ирина и пригласила своих коллег в наш город.





Брестские игры прошли в два этапа – собравшиеся 13 команд были разделены на две подгруппы. В группе А оказалось 6 команд, а в группе В 7 дружин. После этих матчей команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппах, стали участниками «финала четырех», которые оспаривали между собой 1-4 места, следующая «четвёрка» оспаривала 5-8 места, а оставшиеся команды в играх между собой разыгрывали 9-13 места турнира.

Спортивная борьба в подгруппах была очень напряжённой, активной и нервной. В группе А лидером сразу стала немецкая команда «TSV Peiting», победив всех своих соперников, второе место заслуженно заняла «Брестская полуночная команда».





А в Группе В четыре команды завершили предварительные игры с одинаковым количеством побед и поражений – 42. Победителей определил специальный коэффициент – в «финал четырёх» вышли «Брестские бизоны» и спортсмены польского Тересполя.

В борьбу за 5-8 места включились команды «Гродно 1» и «Минск 1» из Группы А, а также «Реальный Брест» и «Гродно 2» из Группы В.

9-12 места разыгрывались между брестскими командами «Белалко», «Строителями», «Юниорами 1619» и «Брестским мясокомбинатом».

13 место без участия в финальном раунде досталось молодой женской команде «Минск 2», которая впервые сыграла на таком представительном турнире. Ей, к сожалению, не удалось одержать побед в играх предварительного раунда. Однако они приобрели хороший соревновательный опыт и готовы к будущим спортивным успехам.

А победительницей брестского турнира с явным преимуществом стала немецкая команда «TSV Peiting» - три победы в финале!

Второе место у «Брестских бизонов»,

бронзовые медали у команды Тересполя,

четвёртыми стали игроки «Брестской полуночной команды»,

пятое место у «Реального Бреста»,

шестое у «Гродно – 2»,

седьмое у «Гродно – 1»,

восьмое у «Минск – 1»,

девятое у брестских «Строителей»,

десятое у «Брестского мясокомбината»,

одиннадцатое у «Белалко»,

и двенадцатое у «Юниоров 1619».

Спонсоры турнира – компании «Белалко» и «Брестский мясокомбинат» после официального награждения вручили свои неофициальные оригинальные сувениры команде – победительнице и гостевым иногородним коллективам.