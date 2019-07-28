Прогноз по валютам: что подешевеет в начале августа и когда закупаться

– Основной внешний фактор завершившейся недели - это снижение европейской валюты на мировых рынках. В частности, пара евро/доллар снизилась с 1,1260 до 1,1140, или на 1,1%. При этом к российскому рублю доллар изменился не сильно – вырос с 63 ровно до 63,1, или на 0,1%. А евро при этом к российскому рублю снизился с 70,9 до 70,3, или на 0,9%.