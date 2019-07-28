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Прогноз по валютам: что подешевеет в начале августа и когда закупаться

29.07.2019 06:16 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: что подешевеет в начале августа и когда закупаться
фото: Myfin.by

Прогноз по валютам: что подешевеет в начале августа и когда закупаться– Основной внешний фактор завершившейся недели - это снижение европейской валюты на мировых рынках. В частности, пара евро/доллар снизилась с 1,1260 до 1,1140, или на 1,1%. При этом к российскому рублю доллар изменился не сильно – вырос с 63 ровно до 63,1, или на 0,1%. А евро при этом к российскому рублю снизился с 70,9 до 70,3, или на 0,9%.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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