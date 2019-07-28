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«Боюсь, на капот посадят». Что происходит на улице, где велосипедам разрешили ехать рядом с авто

29.07.2019 07:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чуть больше месяца прошло с тех пор, как на столичной улице Веры Хоружей Минска велосипедисты могут ездить по проезжей части">велосипедистам разрешили ездить по проезжей части — для них разметкой и знаками выделили первую полосу. Велосипедисты радовались даже несмотря на то, что полосу постоянно норовили занять то водители, то пешеходы. В Минском велосипедном обществе говорили: «Люди должны привыкнуть, но за нарушителями нужен контроль ГАИ». В базарный воскресный день, AUTO.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит на велополосе.


А где делиниатор?

Напомним, в прошлом году был разработан пилотный проект для Минска, по которому велосипедистам разрешено выезжать на проезжую часть. Для эксперимента был выбран участок улицы Веры Хоружей: от улицы Куйбышева до площади Якуба Коласа. Кстати, столица в этом плане не пионер: похожие решения уже реализованы в Бресте открыли велодорожку на проезжей части, на ней тут же припарковались автомобилисты">Бресте, Полоцке и других городах.

Глобальных работ и перестроений для организации велополосы делать не пришлось — лишь понизить бордюры, нанести разметку, применить методы успокоения движения и устройства, его ограничивающие.

26 июня первые велосипедисты опробовали выделенную для них полосу. Дорожку отделили от транспортного потока желтой разметкой, хотя проект предусматривал конструктивное ограничение в виде делиниаторов. Для дополнительной защиты на этом участке дороги ввели ограничение скорости автомобилей до 50 км/ч. А возле остановки общественного транспорта около ТЦ «Пассаж» велодорожка переходит на тротуар.


Сами же автомобилисты прямо отмечали: лучше бы отделили вело полосу от остальной проезжей части делениатором — чтобы у водителей не было возможности подъехать к бордюру.

«Дадут под зад или намотают на колесо»

Спустя месяц после запуска проекта полоса для велосипедистов стала выделяться лучше — коммунальники усилили дорожную разметку. Теперь места пересечения велополосы с пешеходными и автомобильными путями выкрашены зеленой краской.


На полосах для авто нанесена разметка в виде предупреждающих дорожных знаков «Пересечение с велосипедной дорожкой». Там, где велодорожка выходит на тротуар (возле ТЦ «Пассаж») установили ограждение, хотя проектом оно не было предусмотрено. Также Заработали светофоры для велосипедистов.


Почему-то на вело полосе мы увидели три дыры. Для велосипеда может это и не страшно, а вот для самоката с маленькими колесами может быть опасно

Да и самих велосипедистов здесь стало ездить очень много. Однако, не все из них двигаются вдоль проезжей части, много и тех, кто по-прежнему катается по тротуару.

— Ой нет, извините, я не хочу чтобы мне капотом по зад дали или на колесо намотали. Я посмотрел, оценил ситуацию и решил: буду ездить по тротуару, хотя и тут плохо, но зато жив останешься, — объясняет Иван, который маневрировал между пешеходами.





Мы понаблюдали немного за движением в этой части улицы и поняли, что опасения велосипедиста Ивана небеспочвенны. Как и раньше, водители паркуют свои авто вдоль бордюра, не замечая, а может игнорируя запрет. Чтобы объехать нарушителей, велосипедисты нарушают сами: выезжают на соседнюю полосы для автомобилей. Здесь главная опасность еще и в том, что велосипеды едут в одну сторону с транспортным потоком и не видят, что творится у них за спиной. Не зря один из велосипедистов аж перекрестился, совершив опасный маневр.


— Страшно ехать, — призналась велосипедистка Ольга: девушке пришлось вильнуть в сторону, объезжая машину на аварийке, стоящую на полосе для велосипедов.

— Здесь всегда такая ситуация — машины мешают велосипедам ездить, стоят то тут, то там, — добавил спутник девушки, Влад.


Велосипедисты смотрят не на свой светофор, а на автомобильный

Есть проблема и на перекрестке Хоружей с Куйбышева. Направо транспорт должен поворачивать со своей полосы, не заезжая на велодорожку. Однако, нарушителей много и здесь: некоторые маршрутки, легковушки, мотоциклы и скутеры совершали маневр с велодорожки.




— Нам пока эта велодорожка проблем не доставляет. Но, видел, на прошлой неделе ближе к площади Якуба Колоса какую-то девушку на самокате подбили, а вчера на пешеходном переходе ГАИ стояла: вроде бы у велосипедиста конфликт с пешеходом был, — рассказал водитель маршрутки Валерий. — Но знаете, конфликты будут. Просто сейчас лето и транспорта мало, а с сентября начнется…


На перекрестке висит маленький светофор для велосипедистов, цвета на нем меняются не одновременно с автомобильным светофором. Пока мы наблюдали за движением, то заметили, что велосипедисты бывают не всегда внимательными, выезжая на перекресток — некоторые из них ориентируются на светофор для автомобилей.


Этот парень поехал прямо ориентируясь на светофор для автомобилей, на котором горел зеленый сигнал, а на велосипедном светофоре в это время был красный.

Возле ТЦ «Пассаж» по зеленой велодорожке, пешеходы тоже не обращают внимания, что территория эта для велосипедистов. В теньке возле остановки расположился уличный музыкант, частично занял он и дорожку для двухколесного транспорта.

Ничего удивительного, что велосипедисты здесь конфликтуют с пешеходами. Одно такое столкновение произошло прямо у нас на глазах. Два велосипедиста ехали по зеленой полосе друг навстречу другу — конечно, один из них нарушил, ведь дорожка односторонняя и двигаться здесь нужно только в сторону Комаровского рынка. В это время между ними шел большой поток людей с мешками, корзинами — люди несли покупки, при этом народ даже не обращал внимания, что идут они не там, где нужно.











— О господи! Что это еще! — зашипела молодая женщина, когда сзади на нее наехал велосипедист, а впереди подъехал еще один.

— Велодорожка, отходи! — закричал ее спутник и потянул за собой двоих детей.

Толпа расступилась, давая проехать велосипедистам. Впрочем, им это мало помогло — пришлось затормозить, слезть и идти дальше пешком. Хорошо, в этот раз обошлось без наезда на пешеходов.


— Ой, такая ситуация у нас еще сто лет будет. Надо чтобы люди культуру в себе вырабатывали, — глядя с нами на велодорожку высказалась жительница пригорода Юлия. — Я в Берлине часто бываю — там велодорожки давно активно используют, причем они не отделены конструктивно, а также как и у нас. Так если вдруг кто-то на нее зайдет, тебе сразу замечание сделают, пешеход или водитель, отойди, мол, здесь нельзя. Причем это все культурно, без наезда.


В прошлом году Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте (БАЭС) разработала пилотный проект для Минска, который позволит любителям крутить педали выехать на проезжую часть. Консультировали белорусов нидерландские и немецкие эксперты. Для проекта был выбран участок улицы Веры Хоружей в центральной части города от улицы Куйбышева до площади Якуба Коласа. Велодорожка будет заканчиваться за перекрестком улиц Хоружей и Куйбышева. Дальше велосипедисты поедут по тротуару. Кстати, столица в этом плане не пионер: впервые такая инфраструктура была реализована в Бресте, Полоцке и других городах.
Читать полностью: https://auto.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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