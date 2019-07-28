В Минске стартует форум регионов Беларуси и Узбекистана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается сегодня в Минске с проведения тематических секций, сообщает БЕЛТА .

На мероприятии будут работать три секции: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Пленарное заседание состоится 30 июля. Его темой станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений.

На площадках форума будут подписаны около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты. В частности, Брестская область планирует подписать соглашения о сотрудничестве с Бухарской и Сырдарьинской областями.

Гости и участники форума смогут ознакомиться с выставкой-ярмаркой узбекских товаров. Тематические выставки будут работать и на секциях. Кроме того, в дни форума в Минске откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои.

Участие в мероприятии примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. В Минск приехали представители Андижанской, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Хорезмской, Ферганской и Ташкентской области. Форум приурочен к официальному визиту в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.