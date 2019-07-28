Россиянин на трассе М10 предлагал инспекторам ГАИ взятку

Инцидент произошел 27 июля днем на автодороге М10 Кобрин - Гомель - граница России.
Живущий в Австрии россиянин 1979 года рождения превысил скорость на трассе. Чтобы избежать штрафа, водитель предложил инспекторам «решить вопрос» за 20 евро, сообщает
Сотрудники ГАИ предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей, но нарушитель настаивал на своем.
В итоге на место вызвали следственно-оперативную группу, водителя задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.431 (дача взятки) УК.
Нарушителю грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до пяти лет.