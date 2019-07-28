Россиянин на трассе М10 предлагал инспекторам ГАИ взятку

Источник материала: Аргументы и факты

Инцидент произошел 27 июля днем на автодороге М10 Кобрин - Гомель - граница России.

Живущий в Австрии россиянин 1979 года рождения превысил скорость на трассе. Чтобы избежать штрафа, водитель предложил инспекторам «решить вопрос» за 20 евро, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Илью Помина.

Сотрудники ГАИ предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей, но нарушитель настаивал на своем.

В итоге на место вызвали следственно-оперативную группу, водителя задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.431 (дача взятки) УК.