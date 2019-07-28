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«Он изменял мне, даже когда я лежала в роддоме с нашим третьим ребенком». Психолог отвечает читательнице

29.07.2019 08:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На последних сроках беременности наша читательница узнала, что муж ей изменил. Ради 7 лет совместной жизни и троих общих детей он пообещал, что исключит эти отношения из своей жизни и вернется в семью. Но, как пишет наша читательница, он продолжает любить ту самую девушку и страдать из-за нее. Так стоит ли держаться за этот брак? Послушаем психолога и ваши советы.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Пишу вам свою историю, так как не с кем поделиться. Мне всего 25 лет, мужу — 26. Муж еще весной изменил мне, с 32-летней девушкой, я узнала об этом только летом.


Я была беременна — на последних сроках — третьим ребенком. Он обещал, что больше не будет с ней общаться. Я родила, а через несколько недель узнаю, что они все еще общаются. Он изменял мне, даже когда я лежала в роддоме. Поскандалили, он ушел из дома. Но все равно вернулся, сказал, что не может без нас. Я поверила и простила.

В сентябре у него на странице обнаружила, как он искал ее в соцсетях, мне стало так обидно… Опять скандал, на этот раз он избил меня на глазах у детей… Из-за нее… Я и тогда простила, знаю, я бесхарактерная…

С мужем все вроде было хорошо. Но вот позавчера утром решила погоду посмотреть через его телефон, открыла гугл… И посмотрела историю запросов, а там был такой: «Как забыть девушку, которую очень сильно любишь».

Мне стало так больно, не могу описать. Он признался, что ее любит. И что меня тоже любит. Как можно двоих любить одновременно?


Уверена, он меня не любит, просто привык: 7 лет вместе. Он сказал, что никогда не бросит меня. Ну, это понятно, он не может меня бросить — с тремя детьми. Я вижу, что он сейчас страдает из-за нее, даже песни у него все в телефоне про несчастную любовь. Как мне поступить? Я его очень сильно люблю, но и так не могу. Отпустить свою любовь или не сдаваться и быть с ним, как бы ни складывалось? Жду ваших советов.

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»

— Что же происходит с женщиной, которая подстраивается под поведение мужа, игнорируя свои собственные желания и чувства?

Самое страшное, что вы называете любовью и предполагаете «не сдаваться и быть с ним» по отношению к человеку, который избивает вас на глазах у детей. Через время прощаете его, с уверенностью «все вроде бы хорошо», чтобы еще через некоторое время опять провалиться в страдания.

Есть ситуации, к которым у меня однозначное отношение. Насилие неприемлемо в любом случае.

Если муж поднял на вас руку, это должно быть сигналом к бегству и спасению.

Если в отношениях вы привыкли быть жертвой, то это совсем не «все вроде было хорошо», это не любовь, и уж точно не здоровые отношения.

У всех нас внутри есть предел боли. И если отношения приносят больше боли, чем мы можем вытерпеть, то разрыв неизбежен. Вопрос в том, чем мы заплатим за терпение? В вашем случае «не сдаваться» — это продолжать терпеть обиды и унижение. А «как бы ни складывалось» — это травмированные дети и ваше подорванное здоровье — физическое и психическое.

Ни один человек не имеет права бить другого. Тот, кто однажды сделал это — будет делать это снова. Не стоит ждать, что все «само изменится». Как бы вы ни подстраивались под обещания мужа, ничего не изменится и не станет лучше. Полноценные здоровые люди не отыгрывают свои травмы за счет близких людей, разрушая их жизни.

Вы просили совет. Вот он: уходите из таких отношений. Да, это разрушение семьи. Но семья — это то место, где партнеры чувствуют себя счастливыми и защищенными, а не переживают постоянное напряжение и насилие.

Вы несете ответственность не только за себя, но и за жизнь и благополучие своих детей. Любое насилие нужно останавливать в начале, и пока у вас есть возможность что-то изменить, воспользуйтесь этим.

Вероятно, вы и сами понимаете, что все происходящее ненормально, но вам страшно остаться одной с детьми. Поймите: вы уже живете в боли, и она грозит стать хронической. У вас есть выбор поменять ее на боль расставания, прожить ее и начать новую жизнь. Это дает вам шанс сохранить себя, а не превратиться в сломанную игрушку.

Пусть вашими инструментами в новой жизни будет правильно расставленные приоритеты, группы поддержки, здоровая самооценка. Берегите себя.

 
 
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На последних сроках беременности наша читательница узнала, что муж ей изменил. Ради 7 лет совместной жизни и троих общих детей он пообещал, что исключит эти...
 
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