Операция «Очищение». 5 недорогих глиняных масок, которые действительно работают

Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали о том, как и чем спасать кожу в постоянно меняющихся погодных условиях. Сегодня вместе с косметологом выясняем, что делать с лицом в период летнего зноя, когда кожа выделяет слишком много себума. И рассказываем, какие очищающие маски с этой проблемой справятся на ура.

Все продукты из нашей подборки доступны для жителей Беларуси офлайн — их можно купить в магазинах косметики и даже супермаркетах. Стоимость одного средства не превышает 30 рублей.

Глиняные маски сложно назвать универсальными: зачастую подобные средства предназначены для кожи, склонной к жирности. Маска с активированным углем из линейки Facemed+ от Eveline — приятное исключение: она не пересушивает кожу и не имеет противопоказаний. Для того чтобы средство работало, его нужно наносить достаточно плотным слоем. Да, с учетом скромного объема (всего 50 мл) маска закончится быстро, но стоимость позволяет запастись продуктом впрок.





Purifying face mask от французского бренда Evoluderm хорошо очищает и матирует кожу. За время экспозиции она высыхает не до конца — приятный бонус для тех, кто не любит ощущение стянутости. Но подойдет эта маска не всем: в силу достаточно яркой отдушки обладательницам чувствительной и склонной к аллергии кожи лучше обойти продукт стороной.





В борьбе за чистые поры нет ничего лучше, чем разогревающая маска. А среди разогревающих масок нет ничего лучше, чем термальная с конопляным маслом от Aldo Vandini. Печет она достаточно ощутимо (страдающие от купероза — продукт не для вас), а из-за масла в составе просит дополнительного смывания с очищающим средством. Но результат стоит небольших неудобств: кожа чистая, как у младенца.





Есть и противоположный вариант — охлаждающая маска. Нам понравилась вот эта, от Dr. Konopka’s: качественное очищение и столь приятный в летний зной холодок. Помимо каолина (отвечает за чистоту кожи) и ментола (заведует охлаждающим эффектом), здесь есть также эфирное масло розмарина. Это природный антисептик, который поможет справиться с воспалениями.





Себорегулирующая маска Stop Akn от аптечной марки Laboratorios Babe предназначена исключительно для жирной или же склонной к акне кожи. Так говорит сам бренд, мы же считаем, что использовать ее можно и обладательницам кожи комбинированной — на все лицо, а также всем остальным — локально.



